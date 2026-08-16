Intoxicaciones etílicas, personas con cortes y un detenido en la madrugada de la Fiesta del Agua

El Concello de Vilagarcía hace un balance positivo de la noche y la madrugada previas a la Festa da Auga, pues si bien es cierto que se registraron numerosos incidentes, pocos parecen cuando la ciudad está tomada por miles de personas y la ingesta de alcohol es considerable.

En Ravella citan a la Policía Local y al Servicio Municipal de Emergencias para hablar de una madrugada «de relativa normalidad y pocas incidencias», resumidas en 14 traslados al Punto de Atención Continuada de San Roque y al Hospital do Salnés, «la mayoría por intoxicaciones etílicas», a las que se sumaron una veintena de heridos que fueron atendidos por cortes y contusiones, aunque sin revestir gravedad.

También se detuvo a una persona por agresión. Sucedió en la zona de la «movida», la TIR, donde a eso de las cuatro y media de la madrugada un varón vecino de Ames «agredió sin mediar palabra a otro, golpeándolo con un vaso en la cara y causándole varios cortes, lo que requirió su traslado al Hospital», detallan en la Policía Local.

Una de las buenas noticias de la ajetreada noche es que el Punto Lila no registró «ninguna incidencia de tipo sexual contra mujeres», aseguran desde Ravella.

La masiva afluencia de visitantes y el abuso del alcohol hacen que se produzcan numerosos incidentes. / M. Méndez

Donde aclaran que en el Puesto de Mando Único, en el que se coordinó el dispositivo de seguridad, se detectó que las principales incidencias se registraron en las zonas donde se organizaban el mayor número de botellones, es decir, en la playa de A Concha y los alrededores de la TIR y toda la zona portuaria, donde también fue preciso evacuar a una persona que sufría convulsiones.

Para completar el parte de sucesos emitido desde el Concello, al que deben sumarse los elaborados por la Policía Nacional y la Guardia Civil de Tráfico, hay que destacar la intercepción de un conductor que dio positivo en el control de alcohol y drogas al que fue sometido de madrugada.

Más alcoholemias

En cualquier caso, en Ravella son conscientes de que la cifra de infractores puede aumentar a lo largo de la mañana y la tarde, cuando se produzca el regreso a casa de los participantes en la Fiesta del Agua llegados desde prácticamente toda Galicia e incluso otros puntos de la geografía española.

Dicho lo cual, en el gobierno de Alberto Varela inciden en que «la mayor concentración de personas» en la noche-madrugada previa al gran chapuzón «se sitúa cada vez más en la TIR», donde se organizó una macrosesión discoteca en la que participaron miles de jóvenes.

Vilagarcía está a tope en la noche y la madrugada previas a la Fiesta del Agua. / M. Méndez

En relación con esto, decir que «el elevado y constante flujo de peatones» transitando en el entorno de la TIR, el acceso a la playa y los alrededores del parque Miguel Hernández obligó a cortar a la circulación la avenida Laureano Gómez Paratcha y, ya a primera hora de la mañana, la calle de Alexandre Bóveda, en el entorno de la plaza de abastos, donde durante la madrugada se desarrolló una de las macrofiestas más destacadas de la ciudad.

La circulación tampoco fue sencilla por la avenida de A Mariña, tanto a causa de la masiva presencia de peatones como por el apagón que sufrió el vial durante buena parte de la madrugada.

Puesta a punto

Por último, Ravella hace hincapié en que desde las siete de la mañana está en marcha un operativo especial de limpieza participado por sesenta trabajadores de la empresa Urbaser que, distribuidos en dos turnos, cisternas, vehículos de baldeo, camiones recolectores, máquinas barredoras y sopladoras.

Los trabajadores emplean producto desinfectante y neutralizador de malos olores para «dejar las calles, plazas, parques y espacios públicos en perfecto estado para la procesión y los actos festivos de esta tarde y esta noche».

Las primeras labores, con 30 operarios implicados, comenzaron en la playa de A Concha-Compostela y el paseo marítimo, avanzando hacia O Ramal, la TIR, el parque Miguel Hernández y O Cavadelo, a medida que los asistentes a la fiesta se iban concentrando ya en el entorno de la iglesia, Praza de Galicia, Independencia y otras calles del centro para asistir a la subida del santo y esperar el lanzamiento de agua desde los balcones.

La limpieza en sesión vespertina se centrará en las calles y plazas donde se celebra la Festa da Auga propiamente dicha, avanzando desde la capilla de San Roque hacia el centro neurálgico de la celebración.