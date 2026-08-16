El incendio del campo de golf de A Toxa desató la alarma en O Grove

Un incendio forestal declarado a las 19.27 horas de ayer en el terreno de juego del Real Club de Golf La Toja desató la alarma tanto en la isla grovense de A Toxa como en el conjunto del municipio.

La rápida intervención de los equipos de emergencias desplegados por la Consellería do Medio Rural permitió contener las llamas en poco más de media hora, evitando así que, con ayuda del intenso viento que soplaba en aquel momento, pudieran extenderse al Monte Central de la isla, ya que de ser así habría tenido consecuencias devastadoras.

Este terreno, de 210.000 metros cuadrados y de titularidad pública, también conocido como parcela Z-14 o Parque Forestal Xaquín Álvarez Corbacho, está repleto de pinos. Y según denunciaban hace semanas los usuarios, también dispone de abundante maleza y restos de árboles y ramas tirados en el suelo que pueden convertirse en un peligroso combustible capaz de alimentar las llamas.

Imagen: Faro / Edición: Eli Regueira

No está de más recordar que en ese terreno perteneciente al Concello de O Grove se encuentran el siempre concurrido parque infantil de la Aldea Grobit y la parcela en la que se preserva una especie tan popular en Galicia como el burro fariñeiro (Equus asinus), por lo que, en caso de no haber sido rápidamente controlado el fuego, los animales habrían tenido que ser trasladados de forma inmediata.

Afortunadamente, las llamas no salieron del citado campo de golf, también provisto de algunos pinos, pero carente de vegetación, lo cual ayudó a controlarlas y limitó la superficie afectada a poco más de una hectárea.

En el lugar se desplegaron dos helicópteros de extinción de incendios y dos aviones, además del servicio de emergencias municipal, dos agentes, tres brigadas, dos motobombas y un técnico.

El incendio declarado en la isla. / FdV

Los vecinos que presenciaron la escena indicaron que las instalaciones del Real Club de Golf La Toja habían sido desalojadas e incidían en que «la única vía de escape está en el puente de la isla, por lo que estamos ante una situación extremadamente peligrosa».

Fue hace solo quince días cuando los usuarios del Monte Central denunciaron que la administración local «debería dar ejemplo y tener en cuenta que el riesgo de incendio es enorme, y que si ocurre algo grave en la isla se pondrá en peligro a miles de personas, ya que solo hay un punto de entrada, salida y evacuación, que es el puente».

Algunos de los denunciantes de esta situación esgrimían que «se han realizado talas y desbroces, pero resulta que los rastrojos, ramas y troncos permanecen apilados en distintos puntos del pinar», de ahí que exigieran su inmediata retirada.

Equipos de emergencias desplegado en la isla. / FdV

Hay quien cree que el Monte Central de A Toxa o parcela Z-14 es «un peligroso polvorín que el Concello deberá erradicar cuanto antes» por las razones aludidas.

Abundando en todo ello, y a raíz del incendio declarado ayer, los usuarios insistían en que «el Ayuntamiento habilitó más de 300 plazas para vehículos ajenos a la isla sin tener un plan de evacuación para este tipo de emergencias».

Para añadir que «si este o cualquier otro incendio en la isla afecta al Monte Central, A Toxa será una auténtica ratonera».

De ahí que algunos residentes lleguen a pedir a la Xunta «que retire las competencias en este asunto al Ayuntamiento y realice un plan de actuación ante emergencias, teniendo en cuenta que con el colapso de la isla no es posible una evacuación rápida».