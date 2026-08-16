Festa da Auga 2026: música, botellón y calles a rebosar a la espera del gran chapuzón

Vilagarcía de Arousa disfruta de una noche y una madrugada de temperatura agradable en la que miles de personas, sobre todo jóvenes, disfrutan de la música, el baile y el botellón a la espera de la Festa da Auga.

Las calles de la ciudad estuvieron a rebosar durante toda la tarde-noche de ayer, como abarrotada está la zona portuaria conocida como explanada TIR, desde que cayó la noche y durante toda la madrugada.

En este lugar los djs se encargan de complementar la animación musical que se vivió en las calles, bares y restaurantes, también repletos de clientes en vísperas del gran chapuzón.

Llegados en tren, turismo, bus y autocaravana, ciudadanos de toda Galicia y otros puntos de España disfrutan de una velada que hace presagiar un lleno absoluto durante la Fiesta del Agua, que este año coincide en domingo y, lo que es aún mejor, llega acompañada de un clima soleado y altas temperaturas.

Es imposible calcular la cantidad de jóvenes, muchos de ellos aún adolescentes, que se pasean por la ciudad provistos de bolsas y/o neveras de playa repletas de bebidas con las que hacer botellón, tanto en el arenal de la ciudad como en el entorno del Auditorio y otros puntos de Vilagarcía, donde el gran ambiente festivo se vive también en el entorno de la conocida como plaza de O Castro y las inmediaciones del mercado de abastos.

Este es el gran ambiente que caracteriza la popular y siempre multitudinaria Festa da Auga, plato fuerte de las fiestas en honor a San Roque que organiza el Concello de Vilagarcía de Arousa, cuyo alcalde, Alberto Varela, se mostraba ayer radiante por la gran expectación despertada por el evento y la masiva afluencia de visitantes que ha experimentado la localidad a consecuencia del mismo.