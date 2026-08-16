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Festa da Auga 2026: extenso parte de incidentes y espectacular despliegue policial

La fiesta previa a la celebración del Agua en Vilagarcía de Arousa se ha visto empañada por múltiples incidencias durante la noche, a pesar del amplio dispositivo de seguridad

Un extenso parte de sucesos en la madrugada previa a la Fiesta del Agua

Un extenso parte de sucesos en la madrugada previa a la Fiesta del Agua

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La masiva afluencia de visitantes y el abuso del alcohol hacen que se produzcan numerosos incidentes. / M. Méndez

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Manuel Méndez

Manuel Méndez

Vilagarcía

La madrugada previa a la Fiesta del Agua en Vilagarcía de Arousa no solo se caracteriza por la masiva presencia de ciudadanos en sus calles, sobre todo jóvenes. También son de destacar los numerosos incidentes registrados en lo que va de noche, a pesar del espectacular despliegue de seguridad y emergencias puesto en marcha.

La mayor parte de las atenciones médicas que se llevan a cabo tanto en las ambulancias del 061 desplegadas como en los centros médicos están relacionadas con el consumo abusivo de alcohol y drogas, aunque también hay casos de contusionados a consecuencia de caídas y alguna que otra pelea.

Así disfrutan miles de personas la noche y la madrugada previas de la Fiesta del Agua

Así disfrutan miles de personas la noche y la madrugada previas de la Fiesta del Agua

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Vilagarcía está a tope en la noche y la madrugada previas a la Fiesta del Agua. / M. Méndez

Muchos de los afectados por abuso de alcohol son menores de edad, lo cual ensombrece, más si cabe, una noche de auténtico jolgorio que cada año parece recibir a más visitantes.

Es de destacar la importante cantidad de patrullas de la Policía Nacional desplegadas en las calles de la ciudad, de manera especialmente intensa en el entorno de la explanada TIR de la zona portuaria.

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Aunque también la Policía Local de Vilagarcía está participando activamente en el control de los miles de ciudadanos que esta madrugada se preparan para la Festa da Auga, a la que muchos no podrán acudir después de tantas horas en vela y tanto alcohol ingerido.

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