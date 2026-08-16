San Roque
Festa da Auga 2026: extenso parte de incidentes y espectacular despliegue policial
La fiesta previa a la celebración del Agua en Vilagarcía de Arousa se ha visto empañada por múltiples incidencias durante la noche, a pesar del amplio dispositivo de seguridad
La madrugada previa a la Fiesta del Agua en Vilagarcía de Arousa no solo se caracteriza por la masiva presencia de ciudadanos en sus calles, sobre todo jóvenes. También son de destacar los numerosos incidentes registrados en lo que va de noche, a pesar del espectacular despliegue de seguridad y emergencias puesto en marcha.
La mayor parte de las atenciones médicas que se llevan a cabo tanto en las ambulancias del 061 desplegadas como en los centros médicos están relacionadas con el consumo abusivo de alcohol y drogas, aunque también hay casos de contusionados a consecuencia de caídas y alguna que otra pelea.
Muchos de los afectados por abuso de alcohol son menores de edad, lo cual ensombrece, más si cabe, una noche de auténtico jolgorio que cada año parece recibir a más visitantes.
Es de destacar la importante cantidad de patrullas de la Policía Nacional desplegadas en las calles de la ciudad, de manera especialmente intensa en el entorno de la explanada TIR de la zona portuaria.
Aunque también la Policía Local de Vilagarcía está participando activamente en el control de los miles de ciudadanos que esta madrugada se preparan para la Festa da Auga, a la que muchos no podrán acudir después de tantas horas en vela y tanto alcohol ingerido.
Suscríbete para seguir leyendo
- La Guardia Civil de O Grove detiene a un presunto ladrón de bolsos en A Lanzada
- El sonido del Costa Feira dificulta el descanso nocturno a los vecinos
- La grúa rescata un vehículo en A Illa antes de ser «devorado» por el mar
- Inmovilizan una bici eléctrica y denuncian a un conductor por ir a contramarcha en Vilagarcía
- Cambados decreta luto oficial tras la muerte del exalcalde Santiago Tirado
- Herido un operario tras sufrir un accidente laboral en Vilagarcía
- La Xunta mejora la competitividad de tres bodegas de O Salnés
- CIG denuncia un accidente laboral en la residencia de Ribadumia por temperaturas «ilegales»