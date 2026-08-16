La comunidad científica avala la teoría de los pescadores sobre la llegada de arroaces al Ulla persiguiendo a la anguila

A mediados de junio, FARO DE VIGO daba cuenta de que la subida de la temperatura del agua atraía a la anguila hacia el río Ulla, para satisfacción de los pescadores que se dedican a su captura y necesitaban compensar la mala campaña de lamprea que habían vivido con anterioridad. Pero también se advertía de que «tras los pasos» de la anguila llegaban los delfines mulares (arroaces), dado que «es una de sus presas favoritas», explicaban los integrantes del colectivo de baleiros, tradicionalmente dedicados a la pesca de ese recurso con sus nasas butrón.

Ahora el Instituto para el Estudio de los Delfines Mulares (BDRI, por las siglas de Bottlenose Dolphin Research Institute), confirma esa teoría. Lo hace tras la elaboración de un estudio coparticipado por oceanógrafos del Instituto de Investigaciones Marinas (IIM-CSIC) e investigadores del Centro Tecnológico del Mar (Cetmar).

Bruno Díaz López, director del BDRI, con sede en O Grove, asegura que la investigación aporta información inédita sobre el uso que hacen estos cetáceos de la desembocadura del Ulla, el río más caudaloso de cuantos desembocan en la ría de Arousa, y pone de manifiesto la importancia de la conexión entre el ecosistema fluvial y el estuario.

Uno de los gráficos que aporta el estudio. / Olga Mosca

El trabajo se basa en una monitorización acústica desarrollada durante cinco años y en la combinación de datos oceanográficos y análisis ecológicos. En total, los investigadores estudiaron más de 22.000 horas de grabaciones obtenidas mediante hidrófonos instalados en la desembocadura del Ulla, lo que permitió analizar con detalle la presencia y actividad de los delfines a lo largo del año.

Los resultados muestran que los arroaces utilizan esta zona durante las cuatro estaciones, aunque su actividad no permanece constante. Factores ambientales como la temperatura del agua, el estado del mar y la productividad del ecosistema influyen en su presencia y comportamiento.

Llegados este extremo, sale a relucir la estrecha asociación detectada entre la presencia de los delfines mulares y la llegada de especies diádromas, es decir, aquellas que realizan desplazamientos entre el río y el mar durante su ciclo vital, entre las que se encuentra la anguila europea.

Un delfín parece reírse con la cabeza fuera del agua. / BDRI

Esta relación científica viene a respaldar, como queda dicho, las observaciones realizadas desde hace años por los pescadores, que han constatado una mayor interacción de los arroaces con las nasas destinadas a la captura de anguilas, llegando en algunos casos a provocar daños en estas artes de pesca.

De ahí que, para los investigadores, la coincidencia entre el conocimiento científico y la experiencia acumulada por los profesionales del mar, sea un ejemplo del valor de integrar ambas fuentes de información para comprender mejor las relaciones entre la fauna marina y las actividades humanas.

Lo que quiere decir Bruno Díaz, es que la llegada estacional de las anguilas parece actuar como uno de los factores que condicionan la distribución de sus depredadores en la ría, lo cual permite avanzar en el conocimiento de las dinámicas ecológicas que se producen en un espacio de elevada productividad y biodiversidad como la desembocadura del Ulla.

La zona de estudio. / Olga Mosca

Las conclusiones de la investigación también subrayan la importancia de mantener la conectividad ecológica entre la cuenca del Ulla y la ría de Arousa. Máxime teniendo en cuenta que los movimientos estacionales de las especies migratorias pueden tener consecuencias sobre toda la cadena trófica, al influir en la distribución de depredadores como el delfín mular.

Lo que sucede es que «cuando las anguilas están dentro de las nasas son una presa fácil para los delfines, de ahí que metan el hocico a través de las redes para capturarlas sin dificultad, lo cual se repite casi todos los años, ya que es normal que los arroaces busquen alimento», indicaban los pescadores en junio.

De ahí que los autores del estudio, entre los que se encuentran la doctora Olga Mosca, el propio Bruno Díaz López y la doctora Séverine Methion, del BDRI, junto con los doctores Xosé Antonio Padín, Adrián Martínez-Fernández y Miguel Gilcoto, del Instituto de Investigaciones Marinas del CSIC, adviertan de que cualquier actuación que altere de manera significativa el funcionamiento de estos ecosistemas puede afectar a especies migratorias como la anguila europea y, de forma indirecta, a los animales que dependen de ellas para alimentarse.

Nasas dañadas por los delfines en el río Ulla. / FdV

Por ello, consideran que los resultados de la investigación refuerzan la necesidad de conservar el buen estado ecológico de la cuenca del Ulla y del estuario, así como los procesos naturales que permiten el desplazamiento de las especies entre ambos ambientes.

Una cuestión especialmente relevante en unos espacios en los que conviven una elevada riqueza natural y numerosas actividades económicas, señala el estudio coparticipado por los doctores Carlos Souto y Pablo Carracedo, responsables de aportar los datos procedentes de los modelos oceanográficos, y la doctora Silvia Torres y Cetmar, que facilitaron los registros acústicos empleados en la investigación.

En definitiva, que este nuevo estudio científico sitúa a la desembocadura del Ulla en un nuevo ejemplo de cómo la conexión entre río y mar determina el funcionamiento de los ecosistemas costeros y cómo el seguimiento de los arroaces puede aportar información sobre los cambios y procesos que se producen en uno de los espacios naturales más productivos de la ría de Arousa.