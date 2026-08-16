Los comuneros de San Vicente de O Grove promocionan sus vacas cachenas

La comunidad de montes vecinales en mano común de San Vicente de O Grove organiza el 20 de septiembre la octava edición de la Festa da Vaca Cachena. Una propuesta entre gastronómica y sociocultural con la que saborear la preciada carne de las reses que pastan en sus propiedades y, de paso, dar a conocer el proyecto que ejecutan los propios comuneros desde hace años para mantenerlas limpias, aprovechando a los animales a modo de «desbrozadora» natural.

Manuel Castro, presidente de la entidad comunal, advierte de que las plazas son limitadas y de que es preciso reservarlas antes del 14 de septiembre, de ahí que anime a los grovenses y visitantes interesados a inscribirse cuanto antes a través del teléfono 607 958 505.

Tal y como se acordó en la asamblea celebrada el pasado mes de junio, la misma en la que se decidió recurrir a la vía judicial para reclamar la titularidad de los terrenos que ocupan el centro vacacional y la Pousada da Lanzada, el menú de esta edición estará compuesto de mejillones, pulpo «á feira» y carne de vaca cachena «ó caldeiro», además de postres, cafés, licores, vinos y refrescos.

Celebración de la VI Festa da Vaca Cachena en los montes de San Vicente de O Grove. / Noé Parga

Todo ello amenizada por la formación local A Banda do Sequío y, como es habitual, en una carpa instalada en Con da Hedra, precisamente el monte en el que pastan las cachenas y el mismo en el que se inauguró recientemente un remodelado mirador con privilegiadas vistas sobre la ría de Arousa y el océano Atlántico.

El precio establecido en esta ocasión es de 48 euros por persona, en el caso de los comensales adultos, y de 25 euros si se trata de niños con menos de 12 años.

Cabe reiterar que la cría de vacas cachenas iniciada hace catorce años en los montes de San Vicente de O Grove se han convertido en un proyecto plenamente consolidado que envidian y empiezan a aplicar cada vez más comunidades de montes vecinales en mano común gallegas.

Fueron los comuneros de San Vicente los que abrieron el camino a otras entidades poniendo en marcha este ambicioso proyecto en montes mecos como el de Con da Hedra, inicialmente con tres hembras y un macho.

Dos vacas cachenas con una cría nacida hace unas semanas. / M. Méndez

Actualmente son una veintena de cabezas de ganado las que se encargan de mantener limpio el monte, lo cual ayuda a prevenir incendios y a salvar de la quema a los pinos del monte comunal, de los que se obtienen ingresos para la comunidad con la venta puntual de madera.

Además, los animales generan ingresos directos por sí solos, ya que algunos son sacrificados y su carne se vende tanto entre los propios comuneros como a través de la carnicería La Bellota, en la plaza de abastos de O Grove.

En relación con esto, cada verano se sacrifican uno o dos terneros para organizar la Festa da Vaca Cachena, lo cual representa otra fuente de ingresos para esta comunidad integrada por 110 vecinos con casa abierta en la parroquia.