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Cambados asfaltará el vial de Pardiño y creará cunetas transitables

El Concello licita la mejora de este acceso de Vilariño por 58.000 euros y dos meses de ejecución

Vista del vial incluida en el proyecto.

Vista del vial incluida en el proyecto.

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Lucía Romero

Cambados

El Concello de Cambados ha sacado a licitación la mejora del acceso a Pardiño por un precio de 58.416 euros y un plazo de ejecución de dos meses.

Los trabajos están subvencionados por Agader de la Xunta. En concreto, comprenden un tramo de 344 metros desde la carretera provincial EP-9501, en un vial que soporta un elevado tráfico para acceder a las viviendas de este núcleo de Vilariño, enlazando con la otra carretera provincial, además de dar servicio a numerosas parcelas agrícolas.

Actualmente, el pavimento se encuentra muy deteriorado por las lluvias y las cunetas están prácticamente cegadas, lo cual dificulta la evacuación de las pluviales y contribuye a deteriorar la plataforma viaria, según el proyecto.

Así, además de pavimentar se prevé actuar en puntos de estrechamiento para ganar amplitud, entubando y hormigonando cunetas para que sean transitables y asfaltando un tramo al inicio que está sin acondicionar para mejorar el ancho de la carretera.

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También se ejecutarán nuevas rampas para facilitar el paso a las fincas que están a una cota superior.

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