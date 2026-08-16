El apeadero de Valga en «stand by» tendría una demanda anual de más de 50.000 viajeros

El Ministerio de Transportes está revaluando la licitación para crear el apeadero de tren en Valga que quedó desierta, con el fin de decidir sobre su continuidad, «pudiendo concluir en la generación de un nuevo proceso de licitación».

Una infraestructura demandada desde hace años por vecinos y el Ayuntamiento y que la propia administración central avaló como un estudio previo de viabilidad, el cual concluía con un balance positivo, con una demanda estimada de 213 viajeros en días laborales, cifras similares a la parada de Catoira.

Así respondía a finales de junio el gobierno central al BNG por una pregunta realizada en el Senado. Su intención era saber qué medidas iba a tomar Transportes tras no presentarse ninguna oferta al concurso para «garantizar» la construcción de esta infraestructura que es una «reivindicación histórica» de los vecinos y trabajadores del área industrial de Valga, donde se ubican importantes empresas del sector del aluminio o de vehículos, como recordaba en su escrito.

También los pasos siguientes después de la declaración de desierto de este concurso y los plazos manejados para su construcción, además de si estaba contemplado el aumento de frecuencias y horarios para «garantizar la movilidad diaria de la población».

Los nacionalistas hicieron la pregunta a través de su grupo en mayo tras conocerse que ninguna empresa se había interesado por el contrato licitado por Adif en abril. Tenía un precio de 258.000 euros e incluía el estudio de alternativas para la mejor ubicación del apeadero de la línea convencional A Coruña-Vigo, cerca de relevantes empresas como Extrugasa y Urovesa.

Una vez determinada, el adjudicatario debía redactar el proyecto de obra y todo el proceso, hasta que la parada fuera una realidad, tenía un plazo de tres años.

El propio ministro Óscar Puente anunciaba en sus redes sociales una noticia largamente esperada por Valga, dando cuenta de la relevancia de este paso. Primero se había realizado un estudio de viabilidad que concluyó en noviembre de 2023 y después se redactaron unos completos pliegos técnicos de partida de inicio.

Según otra respuesta del Estado en el Senado, también a preguntas del BNG, la conclusión era positiva. Se exponía que la propuesta de crear una nueva parada, entre las estaciones de Pontecesures y Catoira, en Valga «posee un importante polo industrial en crecimiento atractor de viajes desde zonas de alrededor».

Se estimó una demanda de viajeros en el primer año de puesta en servicio de 213 en día laborable (subidas y bajadas), lo que «supone más de 50.000 viajeros anuales, situándose en niveles parecidos a la estación adyacente de Catoira. El 80% de los viajeros de la estación son captados al vehículo privado con los beneficios ambientales que esto conlleva».

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Y en cuanto a los ahorros de la actuación, se concluía que la nueva estación a ubicar entre Campaña y Cordeiro «presenta un balance positivo socioeconómico desde su puesta en servicio».