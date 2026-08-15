Vilagarcía pregona la llegada de su mayor celebración

Vilagarcía abrió este viernes sus Festas de San Roque desde el balcón de Ravella. Allí, acompañado por el alcalde, Alberto Varela, el periodista Xabier Fortes inauguró a las 20.30 horas una celebración que cumple veinte años como Fiesta de Interés Turístico Nacional. El pontevedrés llegó con recuerdos, humor fino y una declaración de afecto a una ciudad ligada a sus inicios profesionales y a su vida personal.

Fortes se presentó como un hombre poco dado a ir a misa, pero dispuesto a «santificar las fiestas». En un tiempo polarizado e incierto, reivindicó las celebraciones populares como un gran acuerdo colectivo y una invitación a disfrutar de la vida. «La fiesta es uno de los grandes inventos de la humanidad», proclamó antes de recordar sus anteriores pregones gastronómicos y admitir que todavía le faltaba Vilagarcía.

Fortes declaró su vínculo con Vilagarcía desde el plano humano y profesional. | NOÉ PARGA

Dibujó una ciudad urbana y labriega, marinera y abierta a la ría; un lugar para pasear por A Baldosa, bañarse en A Compostela o dejar pasar las horas entre albariño, dornas y puestas de sol. El pregón ganó cercanía al tirar de memoria. Fortes recordó la Festa da Camelia, la antigua pujanza de Fexdega, las sobremesas en el Chocolate, las almejas del Loliña, los atardeceres de Vilaxoán y sus conversaciones en la grada de A Lomba.

El relato se detuvo en sus inicios en TVE, hace casi cuatro décadas. Desde Vilagarcía realizó su primera conexión de alcance nacional durante la Operación Nécora. Aún a prueba, tuvo que escapar de las piedras de Josefa Charlín en Vilanova. Una rompió el objetivo de la cámara y casi le alcanzó en la cabeza. Aquella imagen abrió el Telediario y propició uno de sus juegos más celebrados: «En parte, gracias a aquella pedrada llegué a donde llegué. Se puede decir, literalmente, que yo sí tengo una pedrada».

Centenares de vilagarcianos y visitantes fueron fieles a la tradicional lectura del pregón. | NOÉ PARGA

El periodista avanzó entre despistes, amistades y anécdotas de juventud. Hubo espacio para el día en que narró al revés los goles de un decisivo Céltiga-Viveiro al confundir los uniformes, para las noches de guitarra en As Eiras y para las tardes frente al mar con sus amigos arousanos. Fortes convirtió así el pregón en una colección de escenas reconocibles, enlazadas por una idea: «Hay que santificar las fiestas y también la amistad».

El fútbol aportó otra de las imágenes de la tarde. Fortes se enfundó una camiseta arlequinada para felicitar al Arosa por su ascenso y, desde su condición pontevedresa, lanzó un reto: subir otro peldaño para encontrarse con el Pontevedra en Pasarón. Después recuperó el tono festivo para declararse devoto de la Festa da Auga y de la multitud que acompaña al santo entre saltos y cánticos.

Varios fueron los colectivos que participaron en la ofrenda floral a San Roque. | NOÉ PARGA

Antes de despedirse, también pidió cuidar las Rías Baixas, ese paisaje privilegiado que convierte a sus habitantes en afortunados. Y dejó escrito el titular con el que le gustaría resumir estos días: «Disfrutamos, reímos, besamos y amamos como si no hubiese un mañana». Después llegó el grito definitivo: «I can, hai festa!». San Roque 2026 ya estaba en marcha.

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Tras el pregón, diecisiete colectivos sociales, culturales, vecinales y deportivos, junto a la Banda de Música, recorrieron el centro hasta Santa Baia de Arealonga para realizar la tradicional ofrenda floral. La primera noche continuó con la música popular de A Xaiba y los boleros de la Savoy Club Big Band en A Xunqueira. En la Alameda, Haus prolongó la celebración con los vinilos de los DJ locales Little Pi & Kaiser Xosé y La Vepe.