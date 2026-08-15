Vilagarcía pasa de la tradición de San Roquiño a su noche más larga del año

Vilagarcía comenzó a paladear su día grande desde la esencia de las Festas de San Roque. Antes de que miles de personas tomen hoy las calles para acompañar al santo y sumergirse después en la Festa da Auga, alrededor de 200 vecinos participaron en la misa y la procesión de San Roquiño O Pequeno, una tradición que devolvió a la capilla y al barrio el corazón sentimental de la celebración.

La ceremonia religiosa, cantada por la Coral Cortegada, se desarrolló bajo un calor intenso. Allí se reunieron quienes no quisieron faltar a una cita que sirve de prólogo íntimo a la multitudinaria jornada de este domingo. Tras la misa llegó el tradicional paseo de San Roquiño O Pequeno por las calles del barrio hasta la plaza de A Independencia. Los gaiteros y la Banda de Música de Vilagarcía pusieron sonido a una comitiva seguida por fieles y curiosos.

La capilla que ayer acogió una celebración recogida quedará rodeada hoy por miles y miles de personas después de que la imagen de San Roque complete el recorrido desde la iglesia parroquial. Será entonces cuando, tras cumplir con el rito, se dé paso a la inauguración de una Festa da Auga que vuelve a ejercer de gran imán festivo de la ciudad.

La mañana también reservó sitio para el teatro y el humor. La compañía de Nelson Quinteiro llevó a la calle Castelao su «Cabaret Acuático», una propuesta que transformó el centro urbano mediante casetas de baño, toallas, gorros, trajes de baño de aire vintage, aspersores y balones de playa. La estética modernista atrapó las miradas y gustó al público que recorría el corazón de Vilagarcía.

El espectáculo «Cabaret Acuático» logró entretener a muchos peatones. / Noe Parga

Con el avance de la tarde, la ciudad fue cambiando de ritmo. Cada hora descontada acercaba la noche más larga del año para la hostelería local. Los trenes entraron en la estación completamente llenos de visitantes llegados desde distintos puntos, mientras los establecimientos ultimaban provisiones, bebidas y espacios para afrontar una madrugada de enorme afluencia. La expectación se hizo visible tanto en los andenes como en las terrazas y las calles más concurridas.

El Concello autorizó para la ocasión 47 barras exteriores de las 53 solicitadas. Las seis restantes fueron denegadas por incumplir uno o varios requisitos. Los mostradores podían instalarse a partir de las 22.00 horas y deberán estar desmontados antes de las 18.00 de hoy para dejar paso a los servicios de limpieza. Cada local autorizado debía disponer además, desde antes del mediodía, de un aseo exterior de uso libre, respetar los límites de ruido y contar con seguro de responsabilidad civil. Las barras solo pueden ocupar el ancho de la fachada, sin alejarse más de dos metros ni obstaculizar accesos o el tránsito peatonal.

Noticias relacionadas

A las 23.00 horas, el paso de Festicultores Troupé por las calles puso música y movimiento al comienzo de la fiesta nocturna. Fue la señal definitiva de que Vilagarcía ya había entrado en su celebración más intensa. La procesión de San Roque, a partir de las 12.00 del mediodía, supondrá el momento álgido de la celebración popular en una edición que apunta a récord al coincidir en domingo. n