Vecinos y servicios de extinción sofocan un incendio en Ribadumia

La rápida movilización de los servicios de emergencia evitó que un incendio forestal declarado durante la tarde en Puxafeita, en el municipio de Ribadumia, adquiriese mayores dimensiones. El fuego obligó a desplegar un operativo en el que la coordinación entre los distintos medios permitió contener las llamas en un corto espacio de tiempo.

En los trabajos intervinieron efectivos de la Consellería de Medio Rural, profesionales del Parque de Bomberos de Ribadumia y agentes de la Guardia Civil de Cambados. A ellos se sumaron numerosos habitantes de Puxafeita, cuya colaboración sobre el terreno contribuyó a facilitar las labores de extinción.

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Tras el suceso, el Concello agradeció la implicación de todos los participantes y recordó que las altas temperaturas incrementan considerablemente el peligro. El gobierno local reclama «máxima prudencia y responsabilidad», ya que una negligencia puede poner en riesgo a las personas, las viviendas y el entorno natural.