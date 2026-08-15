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Festa da Auga de Vilagarcía

Pautas de seguridad para disfrutar de la fiesta más multitudinaria

El Concello recomienda calzado cerrado, respetar los vallados y proteger los objetos personales con fundas impermeables

No faltará un dispositivo sanitario y de seguridad para el mejor desarrollo de la fiesta.

No faltará un dispositivo sanitario y de seguridad para el mejor desarrollo de la fiesta. / Noe Parga

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Diego Doval

Vilagarcía

La Festa da Auga tiene un ritual y unas normas para disfrutarla sin sobresaltos. La guía de seguridad de esta edición fija a las 11.45 horas el traslado de San Roque desde la iglesia hasta la capilla. Hasta que la imagen haya entrado y se dé la orden no puede lanzarse agua. El comienzo será a las 12.00 horas.

La primera recomendación del Concello de Vilagarcía es elegir bien la indumentaria: ropa ligera que pueda empaparse y calzado cerrado, cómodo y con buena adherencia. Las superficies mojadas, especialmente las pintadas, obligan a extremar la precaución para evitar caídas. El teléfono, la documentación y el dinero deben guardarse en fundas o bolsas impermeables, y conviene llevar una prenda seca para cambiarse al finalizar.

La celebración debe limitarse a la zona húmeda. Hay que respetar los vallados y espacios restringidos, mantener libres los accesos de emergencia y seguir las indicaciones de Policía, Emergencias y personal de la organización. Quienes no quieran participar dispondrán de una zona seca en la que está prohibido mojar a nadie.

La normativa veta los recipientes de vidrio, los globos de agua y el uso de remolques. Tampoco se puede recoger agua del suelo ni manipular las conexiones de los puntos de suministro. Se trata de evitar cortes, golpes, contaminación y averías en una mañana de enorme concentración de público.

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El dispositivo contará con un punto de primeros auxilios en la Praza da Peixería, operativo entre las 9.00 y las 16.00 horas. Durante la madrugada, de 0.00 a 8.00 horas, funcionará además el Punto Violeta en la explanada del Auditorio, con personal especializado para atender situaciones de acoso, violencia sexual o vulnerabilidad. Ante cualquier emergencia, el número de referencia continúa siendo el 112.

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