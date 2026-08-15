Un operativo de 58 efectivos velará por el desarrollo de la Festa da Auga

Un total de 58 efectivos de la Policía Local y del Servizo Municipal de Emerxencias integrarán el operativo de San Roque y la Festa da Auga. El dispositivo contará con refuerzos de la Policía Nacional y la Guardia Civil ante la gran concentración de personas prevista durante la noche del sábado y la mañana del domingo.

Tráfico de la Guardia Civil realizará controles especiales de alcoholemia y drogas en las carreteras del municipio. El puesto de mando funcionará en Ravella desde la noche del sábado hasta la tarde del domingo para coordinar las incidencias entre los cuerpos participantes.

La vigilancia de la Festa da Auga se apoyará en cámaras instaladas en la zona húmeda. Las imágenes se seguirán desde Ravella para detectar aglomeraciones y agilizar la respuesta. La Policía Local estrenará emisoras conectadas con la red autonómica de emergencias que, al no depender de las operadoras móviles, evitarán los fallos causados por la saturación de las líneas.

Además, cuatro patrullas motorizadas recorrerán la ciudad durante la madrugada previa a San Roque. El día 16 ya estarán operativos treinta policías locales, en dos turnos de quince agentes. Emerxencias también movilizará por la noche a once técnicos sanitarios y varios vehículos para patrullar A Concha, la explanada TIR y el parque Miguel Hernández, donde suele concentrarse más juventud.

La ambulancia medicalizada contratada por el Concello estará disponible durante las 24 horas. A partir de las 10.00 horas del domingo se instalará en A Peixería un puesto de socorro con nueve efectivos de Emerxencias para prestar primeros auxilios.

El Punto Lila de la Praza da II República funcionará desde la medianoche del sábado hasta las 8.00 horas del domingo para informar y atender a las mujeres que lo necesiten. Tanto este servicio como el puesto de socorro dispondrán de material para detectar drogas de sumisión química en las bebidas.

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El Concello pide a vecinos y visitantes que disfruten de San Roque con «responsabilidad y sentidiño», facilitando el desarrollo de las celebraciones y el trabajo de los servicios de seguridad y emergencias.