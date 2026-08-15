La Diputación presume de su apoyo a las fiestas de la provincia

Dado que «las fiestas populares se convierten durante los meses de verano en uno de los principales motores de actividad económica, social y turística de los municipios pontevedreses» y que «romerías, eventos patronales, celebraciones gastronómicas y citas declarados de interés turístico llenan las calles de los Concellos», la Diputación de Pontevedra presume de ofrecerles apoyo constante, ya sea mediante financiación, promoción turística y/o propuestas culturales.

El gobierno de Luis López dice haber invertido en los últimos tres años más de 1,8 millones de euros, destacando entre las celebraciones beneficiadas las Fiestas de San Roque de Vilagarcía de Arousa y otras celebraciones en municipios como Ribadumia, Cambados o Pontecesures.

A esta línea de apoyo se suman las subvenciones nominativas destinadas a las celebraciones con mayor proyección, de tal forma que este año las fiestas declaradas de Interés Turístico Internacional recibieron 10.000 euros cada una. Entre ellas la Festa do Viño Albariño de Cambados y la Romaría Vikinga de Catoira.

Así transcurre el Desembarco Vikingo, que marca el día grande de la Romería Vikinga de Catoira. / Pedro Mina

En cuanto a las declaradas de Interés Turístico Nacional, como San Roque en Vilagarcía o la Festa do Marisco de O Grove, cuentan con ayudas de 7.000 euros.

Eso sin olvidar los 10.000 euros destinados al acto solemne del Capítulo Serenísimo do Albariño ni la colaboración en conciertos, teatro, danza, magia, circo y otras actividades incluidas en los programas organizados por los ayuntamientos y diferentes asociaciones.

Iniciativas que durante el verano se integran en las fiestas locales, contribuyendo a ampliar su oferta y a favorecer tanto la participación de los vecinos como la llegada de visitantes, según consideran en el ente provincial.

Cambados abrió esta tarde su ya consolidada fiesta de exaltación de la vieira. / M. Méndez

A mayores, cita la convocatoria anual de subvenciones para actividades culturales promovidas por todo tipo de entidades de la provincia que recurren a esta línea de financiación para organizar o completar sus celebraciones, este año con 350.000 euros para toda la provincia.

La Diputación sostiene que lo que pretende es abarcar desde las grandes celebraciones con proyección internacional hasta los festejos de carácter más local, colaborando con ayuntamientos y el tejido asociativo para mantener vivas las tradiciones, reforzar la actividad económica y turística y reivindicar el papel de las fiestas como parte de la identidad pontevedresa y como uno de los principales motores de dinamización social, económica y turística de sus municipios.