Declarado un incendio en el campo de golf de A Toxa

Pasadas las siete de la tarde se declaró un incendio forestal en el terreno de juego del Real Club de Golf La Toja, en la isla grovense de A Toxa.

A estas horas los equipos de emergencias se emplean a fondo para tratar de contener las llamas y evitar que, con ayuda del intenso viento que sopla esta tarde, puedan extenderse al Monte Central de la isla, ya que de ser así podría tener consecuencias devastadoras.

Este terreno de 210.000 metros cuadrados de titularidad pública también conocido como parcela Z-14 o Parque Forestal Xaquín Álvarez Corbacho está repleto de pinos. Y según denunciaban hace semanas los usuarios, también dispone de abundante maleza y restos de árboles y ramas tirados en el suelo que pueden convertirse en un peligroso combustible capaz de alimentar las llamas.

El incendio en el campo de golf. / FdV

No está de más recordar que en ese terreno perteneciente al Concello de O Grove se encuentran el siempre concurrido parque infantil de la Aldea Grobit y la parcela en la que se preserva una especie tan popular en Galicia como el burro fariñeiro (Equus asinus). De seguir avanzando el fuego los animales tendrán que ser trasladados de forma inmediata.

Por el momento las llamas se localizan en el citado campo de golf, también provisto de algunos pinos, pero carente de vegetación, lo cual puede ayudar a controlar el fuego.

En el lugar trabajan ya un helicóptero de extinción de incendios y dos hidroaviones, además de bomberos y el servicio de emergencias.

Usuarios y helicóptero sobre el terreno de juego. / FdV

Vecinos que se encuentran en el lugar indican que las instalaciones del Real Club de Golf La Toja han sido desalojadas e inciden en que «la única vía de escape está en el puente de la isla, por lo que estamos ante una situación extremadamente peligrosa».

Fue hace solo quince días cuando los usuarios del Monte Cental denunciaron que la administración local «debería dar ejemplo y tener en cuenta que el riesgo de incendio es enorme, y que si ocurre algo grave en la isla se pondrá en peligro a miles de personas, ya que solo hay un punto de entrada, salida y evacuación, que es el puente».

Algunos de los denunciantes de esta situación esgrimían que «se han realizado talas y desbroces, pero resulta que los rastrojos, ramas y troncos permanecen apilados en distintos puntos del pinar», de ahí que exigieran su inmediata retirada.

Equipos de emergencias desplazados al lugar. / FdV

Hay quien cree que el Monte Central de A Toxa o parcela Z-14, bautizado hace años como Parque Forestal Xaquín Álvarez Corbacho, es «un peligroso polvorín que el Concello deberá erradicar cuanto antes» por las razones aludidas.

Pero también porque «se proyecta una pésima imagen que deja en muy mal lugar a un destino turístico tan importante como este».

Explicaban entonces que si bien había zonas sobre las que se había actuado desde el Concello, quedaban otras donde las malas hierbas han crecido en exceso y están secas, lo cual explica la preocupación vecinal ante la posibilidad de que pueda arder todo.

Los visitantes de A Toxa se quejan de la presencia de madera muerta y maleza en el Monte Central. / FdV

Al igual que se observan troncos caídos o talados en el suelo, algunos troceados ya. Los había que llevaban relativamente poco tiempo en esa situación, pero es que también había madera tirada entre la maleza desde hace meses, e incluso puede que años.

Y todo a pesar de que esta gran superficie arbolada de 210.000 metros cuadrados, plagada de senderos que invitan al paseo y el ejercicio físico, recibe a diario una importante cantidad de visitantes.

Entre los que se encuentran todos los que quieren disfrutar del parque infantil de la Aldea Grobit y/o las familias que, con sus niños, se acercan a la parcela habilitada por el Concello para los burros fariñeiros (Equus asinus).

El inicio del incendio visto desde O Grove. / FdV

Abundando en todo ello, esta misma tarde, a raíz del incendio, los usuarios insistían en que «el Ayuntamiento habilitó más de 300 plazas para vehículos ajenos a la isla sin tener un plan de evacuación para este tipo de emergencias».

Para añadir que «si este o cualquier otro incendio en la isla afecta al Monte Central, A Toxa será una auténtica ratonera».

De ahí que algunos residentes lleguen a pedir a la Xunta «que retire las competencias en este asunto al Ayuntamiento y realice un plan de actuación ante emergencias, teniendo en cuenta que con el colapso de la isla no es posible una evacuación rápida».