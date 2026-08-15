Construir una cabaña en el monte, uno de los alicientes para los niños que disfrutan de A Lanzada

Construir una cabaña en el monte con las propias manos, descubrir las especies vegetales de la zona y trabajar en equipo se ha convertido en uno de los alicientes para los cientos de niños que cada verano disfrutan de una semana de ocio en el centro de vacaciones de A Lanzada, en San Vicente de O Grove. La actividad «Desafío rural» es una de las propuestas que forman parte de un amplio programa pensado para combinar diversión, aprendizaje y convivencia durante su estancia.

La construcción de cabañas es una de las actividades que más conecta el ocio con el descubrimiento del medio natural. En el «Desafío rural», los niños trabajan juntos para levantar sus propias estructuras en el monte mientras conocen las especies florales presentes en el entorno.

El diputado Jorge Cubela comprobó esta semana el desarrollo de esta actividad durante su visita a las instalaciones, coincidiendo con el octavo turno de los campamentos. La jornada le permitió compartir también otras de las propuestas en las que participan los niños durante su estancia.

Los primeros 140 niños del campamento de A Lanzada 2026 ya duermen en O Grove. / Noé Parga

Otra de las actividades que pudo conocer fue el taller para la creación de la mascota del campamento a partir de elementos naturales y materiales reciclados. Cada grupo realiza su propia propuesta y, al finalizar todos los turnos, un jurado seleccionará la que se convertirá en la mascota e imagen oficial de la edición de 2027.

El programa, cabe insistir, combina las actividades en las instalaciones con propuestas al aire libre y experiencias vinculadas al entorno costero. Los menores pueden participar en deportes alternativos, tiro con arco, orientación o carreras de obstáculos, además de trasladar parte de la actividad a la playa mediante prácticas como el bodyboard, el snorkel y los juegos de playa.

La programación se completa con actividades artísticas y científicas, propuestas en inglés, teatro, cuentacuentos, baile, actividades nocturnas y talleres destinados a conocer mejor el medio natural.

Un momento de la visita del diputado. / FdV

Los participantes también realizan salidas y excursiones a algunos de los principales espacios del entorno, entre ellos la playa de A Lanzada y la isla de Ons, ampliando así una experiencia que busca combinar el ocio propio de las vacaciones con el aprendizaje y la convivencia.

El grupo que llega mañana está formado por menores de 32 municipios. Entre ellos destacan los 51 procedentes de Vigo y los 20 de Pontevedra, mientras que también participarán cuatro niños de Vilagarcía de Arousa, tres de Vilanova de Arousa y dos de Meaño, además de ocho de Meis y siete de Tui.

El resto del grupo procede de Baiona, Bueu, Caldas de Reis, Cangas, A Cañiza, Catoira, Cerdedo-Cotobade, Gondomar, O Grove, A Guarda, Lalín, Marín, As Neves, Nigrán, Oia, Pazos de Borbén, Poio, Ponte Caldelas, Ponteareas, O Porriño, Redondela, O Rosal, Silleda, Soutomaior, Vilaboa y otros municipios de la provincia.

Es el noveno de los once turnos en los que se divide el programa, que hasta el 5 de septiembre permitirá disfrutar de esta experiencia a más de 1.500 niños empadronados en municipios pontevedreses.