La Asunción de la Virgen vuelve a marcar el momento álgido del verano meco

El Ayuntamiento de O Grove vive otro gran verano, y el día de la Asunción de la Virgen se erige de nuevo como una de las fechas más importantes en la localidad, convirtiéndose, en cierto modo, en el punto culminante del estío.

La masiva afluencia de visitantes se hace notar sobremanera, y esto no es novedad, ya que se trata de una de las apuestas seguras del municipio, en los barcos de pasajeros que operan en el puerto de O Corgo.

El ir y venir de los catamaranes es incesante y la zona portuaria está plagada de viajeros durante prácticamente todo el día, atraídos por la posibilidad de surcar la ría, conocer cómo funcionan sus bateas, degustar mejillones y vino a bordo, visitar la isla de Sálvora, relajarse disfrutando de los paisajes que ofrece la ría o saborear el variado y suculento menú que ofrecen algunos de los barcos en su restaurante marinero.

Manuel Méndez

También hay que hablar de lleno en buena parte de los hoteles y restaurantes, por lo que nuevamente queda claro el enorme tirón que tiene la preciada cocina del «paraíso del marisco».

Lógicamente, el gran ambiente estival se aprecia igualmente en las múltiples zonas de baño que posee la «península de las playas», que es como se conoce también a esta localidad arousana en la que disfrutar de arenales tan emblemáticos como A Lanzada, junto a otros igual de populares, como Raeiros, Mexilloeira, Area Grande, Area da Cruz o As Pipas.

Sin olvidar los de A Toxa, que se suman a los otros muchos encantos de la isla, y decenas de pequeñas playas o calas que encierran un encanto especial, sobre todo en la costa atlántica de San Vicente.

En definitiva, que con la celebración del día de la Ascensión de la Virgen y gracias a que la hostelería y las segundas residencias están a tope, O Grove vive otro fin de semana de los que hacen historia, al menos turísticamente hablando.