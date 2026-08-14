Vilagarcía supera la media gallega de donaciones de sangre

Vilagarcía se ha convertido en una de las referencias en materia de donaciones de sangre al mantener una tasa superior a la media gallega. El alcalde, Alberto Varela, sacó pecho de este dato esta mañana en la presentación de una nueva convocatoria de la Axencia de Doazón de Órganos e Sangue (ADOS) que se desarrolla en Vilagarcía y a la que acudió acompañado de la edil Tania García. La tasa de la ciudad arousana se ha situado en 40 donaciones por cada 1.000 habitantes, mientras la gallega es de 39 por cada 1.000.

Vilagarcía es uno de los puntos por los que pasa esta nueva campaña de ola Axencia, que tiene previsto acercarse a 170 municipios hasta finales de este mes, intentando alcanzar las 22.000 donaciones de sangre.

Luis Beiras, miembro de la agencia, indicó que el pasado año, Vilagarcía contribuyó a la causa con 1.532 donaciones y que de ellas se obtuvieron los distintos componentes sanguíneos necesarios para cubrir las necesidades de pacientes, operaciones quirúrgicas o atención de traumatismos por accidentes.

En Galicia se necesitan, calcula la agencia, una media de 400 donaciones diarias para garantizar el adecuado abastecimiento de los hospitales, una cifra que se mantiene en los meses de verano, un período especialmente sensible, ya que se registra un descenso de las reservas debido a la deslocalización de los donantes habituales. Por este motivo, ADOS pone siempre en marcha una campaña especial de verano, en la que el alcalde de Vilagarcía anima a participar, «no solo a los vecinos de esta ciudad, sino a toda aquella persona que nos visita estos días y que esté en condiciones de hacerlo».

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Finalmente, Beiras agradeció al Concello su implicación y decidido compromiso en la difusión y desarrollo de las campañas del organismo, mostrando el reconocimiento de la entidad «a todos los vecinos de Vilagarcía que donan sangre». La unidad móvil de extracciones está operativa durante toda la tarde en las inmediaciones del Auditorio municipal.