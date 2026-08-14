El turismo tienta a la suerte en la comarca de O Salnés

Quedan todavía cuatro meses para la celebración del tradicional Sorteo de la Lotería de Navidad, pero eso no ha impedido que en las administraciones de lotería de la comarca de O Salnés ya se estén dispensando una buena cantidad de números, especialmente entre los visitantes de la comarca. De hecho, estos son los que están tirando de los décimos de este sorteo, a la espera de la llegada de los meses de septiembre y octubre, cuando la demanda de números se convierte en más local.

Xoán da Cruz Martínez, responsable de la administración número 1 de Cambados, reconoce que el mes que lleva abierta la venta de décimos de la Lotería de Navidad ha estado caracterizado por el turismo. «El 95% de las personas que adquieren décimos a estas alturas son turistas que quieren aprovechar su estancia en la comarca para llevarse algo de lotería y tentar a la suerte». El resto de las ventas son a personas que buscan un número muy concreto y temen que, cuando se desate el grueso de la demanda, se puedan quedar sin él.

Por el momento, en la administración cambadesa todavía no se han agotado los números, pero Xoán da Cruz reconoce que «no tardará en pasar con algunas terminaciones como el 5 o el 7, que son siempre las más demandas; también es muy probable que, en cuanto algún pitoniso conocido diga que el Gordo va a recaer en un número determinado, este se acabará agotando en un corto período de tiempo, pero eso no pasará hasta septiembre u octubre».

En cuanto al mercado local, Martínez apunta que «se activará más hacia el mes de septiembre, cuando las peñas, los clubs o los establecimientos comiencen a adquirir un número, algo que irá creciendo en los meses de octubre y noviembre».

Otra administración que está notando el efecto de los turistas es la de Vilanova. La responsable del despacho de loterías, Isabel Castellón, reconoce que las ventas «están siendo mejores que las del pasado año porque parece que hay más gente y mucho más movimiento en el pueblo». Explica que el turismo en Vilanova «es muy familiar, por lo que a la hora de adquirir lotería, no solo la compra para él, sino que se lleva varios décimos para el resto de la familia y eso ha hecho que hayamos mejorado las ventas en este mes de julio».

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La mayor parte de los números que se llevan suelen ser «números abonados a esta casa, son con los que buscan la suerte en su lugar de vacaciones». Por el momento, todavía no se le han agotado las terminaciones ni ninguno de los números algo que comenzará a ocurrir, calcula, «a partir del mes de octubre, que es cuando se disparan las ventas y cuando los clientes locales comienzan a comprar décimos».