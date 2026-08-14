El trimarán francés que se recuperó de sus heridas en A Illa

Casi cuatro años después de sufrir la voracidad de una tempestad en la Costa da Morte, el trimarán francés «Dupon Duran II» ha regresado al mar. Lo ha hecho esta mañana en las dependencias del Varadoiro de O Xufre, en A Illa de Arousa, donde ha estado recuperándose todo este tiempo de los graves daños que sufrió en dos jornadas infernales del mes de noviembre de 2022. El «Dupon Durán II» no es un barco cualquiera, sino que está reconocido como embarcación de interés patrimonial en Francia, un reconocimento que ha sido clave para que su recuperación en el Varadoiro de O Xufre fuese seguida prácticamente en tiempo real. El trimarán volverá a competir y a lucir su estilizada figura en las regatas transoceánicas que se celebran en el país galo gracias a los cuidados que recibió en el pequeño municipio arousano.

Pero para descubrir los vínculos que unen a la embarcación con A Illa hay que retrotraerse a la noche del 12 al 13 de noviembre de 2022. El trimarán navegaba como uno de los participantes en la regata transoceánica «Rout du Rhum» con Erwan Thibouméry como patrón en solitario, cuando se vio golpeado de forma brutal por una tempestad. Durante varios días se intentó rescatar sin éxito, por lo que acabó varando en los arenales de Corrubedo.

Los daños que sufrió durante esa aventura fueron muy cuantiosos. La vela de proa se desgarró de forma violenta. Los cabos y restos de la vela dañaron distintos elementos de la embarcación y, poco después, el motor dejó de funcionar. Al no poder recargar las baterías Thibourméry se quedó sin piloto automático y sin electrónica.

La situación se volvió extraordinariamente complicada. El viento siguió aumentando, las tentativas de remolque fracasaron y finalmente se rompieron las líneas de remolque y fueron arrancados dos winches.

El trimarán derivó hacia la costa y comenzó a golpear contra una zona rocosa. Hacia las 04:45, un helicóptero de rescate español consiguió izar a Thibouméry cuando, según su relato, el viento alcanzaba aproximadamente 60 nudos.

La secuencia fue bastante dramática. Durante la madrugada del 15 de noviembre de 2022, tras fracasar varios intentos de remolque, las estachas rompieron por la enorme carga y dos winches llegaron a ser arrancados.

El trimarán derivó hacia la costa, golpeó primero con el flotador de babor contra una zona rocosa y después rozó también el casco central. Las olas pasaban por encima del barco y Thibouméry relató que veía subir el agua dentro del casco central. Fue entonces cuando lo evacuaron en helicóptero con unos 60 nudos de viento.

El barco acabó embarrancado en A Ladeira, Corrubedo. Cuatro días después se organizó una operación bastante compleja para recuperarlo. Se utilizó el remolcador “Charuca Silveira”, de Remolcanosa, junto con buzos y embarcaciones auxiliares. Para conseguir flotabilidad se inflaron los flotadores del trimarán con un compresor. Finalmente, consiguieron sacarlo de la playa y lo remolcaron directamente Varadoiro do Xufre, en A Illa de Arousa, para inspeccionarlo y repararlo.

A pesar de los graves daños sufridos, su propietario, Jean Paul Bukens, decidió que debía ser recuperado por el gran valor histórico que posee la embarcación. De hecho, mientras se estaba sometiendo a esas reparaciones, fue reconocido en Francia como «Bateau d’Intérêt Patrimonial» al tratarse de uno d elos trimaranes oceánicos históricos más conocidos de la vela del país galo.

El «Dupon Duran II» es un trimarán diseñado para regatas transoceánicas que se construyó en 1990 siguiendo los diseños de Nigel Irens. Ha navegado bajo varios nombres, logrando hitos importantes d ela navegación, como supoerar tres marcas de navegación en las rutas Nueva York- San Francisco a través del Cabo de Hornos en 1993; Nueva York Melbourne en 2001; y de Hong Kong a Nueva York en 2003. Todos esos logros fueron obtenidos con Rich Wilson como patrón de la embarcación.

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Su puerto base es el francés de Saint Maló y su eslora es de más de 16 metros. Esta construido en airex, carbono y vídrio, teniendo una forma muy peculiar que le permite una navegación fácil en rutas transoceánicas, especialmente la «Rout du Rhom» quer es en la que más ocasiones ha participado desde que comenzó a navegar y a la que es previsible que regrese en próximas ediciones, aunque primero se probará en las aguas de la ría de Arousa.