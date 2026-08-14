Sorpresa por la inclusión de Meis y Meaño en las restricciones por sequía activadas para el Lérez

Los Concellos de Meis y Meaño aseguran que no están sufriendo problemas con el suministro de agua potable y aunque mantienen sus peticiones de hacer un consumo responsable, no han activado medidas extraordinarias y mostraron sorpresa por su inclusión en la declaración del sequía establecida el lunes en el sistema del Lérez, pues dependen exclusivamente del río Umia y, por tanto, del sistema gestionado por la Mancomunidade do Salnés.

La entidad supramunicipal certificó ayer que no se han registrado incidencias en estos municipios y recibió llamadas de sus regidores tras conocer su inclusión en un listado de localidades a las que aplica este nivel; el segundo más alto de restricciones, solo por detrás del de emergencia.

Y es que, en la práctica, supone prohibir el uso «prescindible» de agua en casos como llenado de piscinas o el riego de jardines y abre la posibilidad a cortes puntuales de suministro, si fuera necesario.

La alcaldesa meisina, Marta Giráldez, incluso contactó con la Xunta. «Pensaba que se trataba de un error, pero nos han explicado que, legalmente, sobre el papel, formamos parte de la cuenca del Lérez. En concreto, una parte muy pequeña y luego en la mayoría a la del Umia, pero el motivo es ese. Nos parece un poco surrealista y tendría que modificarse porque no tiene sentido que estemos en alerta cuando no tenemos problemas», explicó.

Desde la Mancomunidade aportan que el sistema saliniense está resistiendo el verano y el río Umia también. «Va un poco más bajo de lo normal, pero nada diferente al año pasado, por ejemplo. A nosotros nos ayuda mucho la pequeña presa de la captación y que hacemos continuos ajustes en el sistema», abundaron.

Así, indicaron que ajustar el caudal de Sanxenxo, que ahora en verano bebe principalmente del Lérez, les ha permitido salvar problemas de presión en Meaño, que suele ser el tipo de complicación más habitual en la comarca, que multiplica su población en verano.

Por ejemplo, es la problemática recurrente en Meis y a Ribadumia, pues la tubería que sale del sistema general también suministra a parte del polígono y hace un par de años, por ejemplo, llegaron a producirse cortes.

Explica Giráldez que desde entonces se van coordinando para bombear agua y no restarse unos a otros, pero cree que este caso también merece atención, como el de la «muy necesaria tubería de O Grove», pues tampoco puede garantizar que la situación cambie, ya que «septiembre puede ser muy duro».

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Su homólogo de Ribadumia y presidente comarcal, David Castro, es consciente de que la red presenta múltiples necesidades como la mentada y en más de una ocasión ha indicado que están haciendo un diagnóstico.