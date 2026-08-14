Medio Ambiente
«O mar comeza aquí», la propuesta para luchar contra la contaminación
Arousa en Transición impulsa una actividad que se va adesarerollar en las alcantarillas de pluviales de A Illa
Arousa en Transición desarrollará el lunes, a partir de las 18.30 horas, una acción de sensibilización ambiental en las calles de A Illa, con la que se pretende concienciar a los ciudadanos sobre la importancia de mantener limpio el espacio público y evitar que los residuos lleguen al mar.
El punto de encuentro será la plaza del Concello y, desde allí, se recorrerán diferentes calles del centro para dejar escrita la frase «O mar comeza aquí» al lado de cada alcantarilla de pluviales. El objetivo es hacer reflexionar a las personas sobre el hecho de que todo lo que se tira al suelo puede acabar llegando al mar a través de la red de pluviales.
En esta acción van a participar socios de la entidad y diferentes colectivos, entre ellos el Concello, la cofradía, la Organización de Produtores (OPP-20) y la Agrupación de Mexilloeiros Illa de Arousa. Además, en esta ocasión, también se van a sumar activistas ambientales de Limpiarousa, para realizar simultáneamente una recogida de colillas, una de las formas de basura más contaminantes y frecuentes en las vías públicas y en los espacios naturales, y uno de los hábitos de la población más difíciles de cambiar.
Después de la actividad se contabilizarán las colillas recogidas para acercarle los datos a Surfrider, una organización sin ánimo de lucro que combina educación, ciencia, incidencia política y participación ciudadana para proteger los mares. El recorrido de A Illa arrancará en el Concello para pasar por la plaza do Campo, Ribeira do Chazo, Cruceiro, Sor Aurora, Con do Moucho y finalizar en O Cantiño.
Suscríbete para seguir leyendo
- El sonido del Costa Feira dificulta el descanso nocturno a los vecinos
- Inmovilizan una bici eléctrica y denuncian a un conductor por ir a contramarcha en Vilagarcía
- Cambados decreta luto oficial tras la muerte del exalcalde Santiago Tirado
- Muere el exalcalde de Cambados Santiago Tirado a los 86 años
- Estos son los mejores lugares de O Salnés y Ullán para contemplar el eclipse solar total
- O Salnés y Ullán se preparan para el eclipse: cortes de tráfico, transporte gratis y «prohibidas» las colillas
- Solo, sin escalas y en un barco de once metros: así será la vuelta al mundo de un australiano desde A Illa
- Más de 230 denuncias por alcohol en la LXXIV Festa do Albariño de Cambados