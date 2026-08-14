«O mar comeza aquí», la propuesta para luchar contra la contaminación

Arousa en Transición desarrollará el lunes, a partir de las 18.30 horas, una acción de sensibilización ambiental en las calles de A Illa, con la que se pretende concienciar a los ciudadanos sobre la importancia de mantener limpio el espacio público y evitar que los residuos lleguen al mar.

El punto de encuentro será la plaza del Concello y, desde allí, se recorrerán diferentes calles del centro para dejar escrita la frase «O mar comeza aquí» al lado de cada alcantarilla de pluviales. El objetivo es hacer reflexionar a las personas sobre el hecho de que todo lo que se tira al suelo puede acabar llegando al mar a través de la red de pluviales.

En esta acción van a participar socios de la entidad y diferentes colectivos, entre ellos el Concello, la cofradía, la Organización de Produtores (OPP-20) y la Agrupación de Mexilloeiros Illa de Arousa. Además, en esta ocasión, también se van a sumar activistas ambientales de Limpiarousa, para realizar simultáneamente una recogida de colillas, una de las formas de basura más contaminantes y frecuentes en las vías públicas y en los espacios naturales, y uno de los hábitos de la población más difíciles de cambiar.

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Después de la actividad se contabilizarán las colillas recogidas para acercarle los datos a Surfrider, una organización sin ánimo de lucro que combina educación, ciencia, incidencia política y participación ciudadana para proteger los mares. El recorrido de A Illa arrancará en el Concello para pasar por la plaza do Campo, Ribeira do Chazo, Cruceiro, Sor Aurora, Con do Moucho y finalizar en O Cantiño.