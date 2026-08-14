Campamento de verano
«Naturarte» de Vilagarcía concluye tras un día de cuidado a los pájaros urbanos
Los niños del programa municipal diseñaron y decoraron cajas nido para contribuir a la biodiversidad en el parque Miguel Hernández
El campamento Naturarte de Vilagarcía llega hoy a su fin tras semanas de diversión y de aprendizaje de valores a través del ocio. Además, los pequeños participantes también han dejado su huella con actividades como la de ayer, cuando diseñaron y crearon unas cajas nido para atraer a más pájaros al parque Miguel Hernández, contribuyendo por tanto a la biodiversidad de este espacio urbano. Además de lo mencionado, les explicaron la importancia de la presencia de fauna aún siendo espacios urbanos.
Esta iniciativa llegó después de otras de carácter social, como la visita a la residencia Divina Pastora, donde el medio centenar de menores participantes en este servicio de conciliación familiar compartieron música, teatro y recuerdos con los mayores del centro.
Una jornada intergeneracional que dio paso a una sesión de cuentacuentos en la biblioteca municipal y ayer a la instalación de las cajas nido, para lo cual, sus monitores contaron con la colaboración del personal municipal de Xardíns.
Y así, el programa Naturarte se despedirá hasta el próximo año. De hecho, en la jornada de hoy recibirán un merecido diploma de manos de la máxima autoridad municipal, el alcalde Alberto Varela, durante un acto que tendrá lugar en la biblioteca municipal.
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