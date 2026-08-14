Martín Códax iniciará una «vendimia histórica» la próxima semana

La Bodega Martín Códax comenzará la vendimia la próxima semana. Todavía no está muy claro si lo hará el miércoles o el viernes, ya que va a depender de los últimos controles de maduración, pero todo apunta a que se van a cumplir esas previsiones, lo que significaría el inicio de una campaña más tempranero en la historia de la cooperativa de Cambados.

«Los datos que estamos obteniendo en los viñedos nos permiten prever una vendimia muy temprana. Respecto a 2025, que ya fue una campaña excepcionalmente adelantada, este año volveremos a adelantar el inicio entre 5 y 7 días. Si lo comparamos con el promedio de los últimos diez años, el adelanto se acerca ya a las tres semanas», explica Miguel Tubío, director técnico de Bodegas Martín Códax.

Esta evolución responde al incremento de las temperaturas y la aceleración del ciclo vegetativo de la vid. En cuanto a la calidad, los primeros datos apuntan a una buena maduración y una acidez equilibrada, aunque las próximas dos o tres semanas serán determinantes para definir el carácter final de la cosecha. En cuanto a la cantidad, los controles realizados en los viñedos, a partir del seguimiento de brotes, fertilidad, racimos y peso de la uva, apuntan a una producción aproximadamente un 20 % inferior a la del año pasado, en niveles similares a los de 2024.

La falta de lluvias prevista para los próximos días podría reducir el peso final de la uva y hacer que la producción se sitúe incluso por debajo de la estimación actual. A pesar de esta menor producción por viñedo, Bodegas Martín Códax prevé que las entradas totales de uva en bodega sean similares a las del año pasado, gracias a la entrada en producción de nuevas plantaciones propias, al crecimiento de las superficies de los socios y a la renovación y ampliación de los contratos con viticultores colaboradores.

La bodega ha firmado la renovación de 93 contratos de suministro de uva con viticultores colaboradores, correspondientes a unas 40 hectáreas, por un período de tres años y con un precio medio de 1,72 euros por kilogramo. Esos contratos cumplen con lo establecido en la Ley de la Cadena Alimentaria y el plazo máximo de pago será a 30 días desde la entrega.

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La cooperativa viene ampliando la base de viticultores por las necesidades que tiene la bodega, ya que las ventas se incrementaron un 8% en 2025 y la previsión es que este año se registre un crecimiento muy similar.