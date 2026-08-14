Herido un operario tras sufrir un accidente laboral en Vilagarcía

Un operario herido es el resultado de un accidente laboral registrado esta mañana en u na empresa del polígono de O Pousadoiro de Vilagarcía. Los hechos tuvieron lugar sobre las 7.00 horas, cuando los compañeros del trabajador alertaron a emergencias de lo ocurrido.

Hasta el lugar se desplazaron una patrulla de la Policía Local y otra de la Policía Nacional que colaboraron con el 061 en el traslado del herido, que acabó siendo derivado al Hospital de O Salnés. El hombre permanecía consciente y orientado cuando ingresó en la ambulancia que lo llevaría al centro sanitario.