La Guardia Civil de O Grove detiene a un presunto ladrón de bolsos en A Lanzada
Los usuarios que se habían visto afectados felicitaron al cuerpo por su rápida intervención
Tenía en su poder dinero, llaves, joyas y ropa, entre otros objetos
Efectivos de la Guardia Civil de O Grove desplegaron en los últimos días un rápido y eficaz operativo que permitió identificar, localizar y detener a un presunto ladrón de bolsos que operaba en la playa y el istmo de A Lanzada, tanto en la concurrida zona de baño como en las masificadas zonas de estacionamiento de vehículos.
El individuo en cuestión se había apropiado de dinero en metálico y todo tipo de objetos, desde llaves de viviendas y turismos, algunos de alta gama, hasta documentación, joyas, teléfonos móviles, ropa y, en definitiva, todo lo que se iba encontrando a su paso, a medida que cometía los robos.
En el momento de ser sorprendido por los guardias llevaba encima algunos de los objetos que habían sido sustraídos, que de este modo pudieron ser devueltos a sus propietarios.
Las víctimas del caco, por cierto, quisieron felicitar a la Guardia Civil por su «rápida y eficaz» intervención.
El detenido es un hombre de complexión delgada, pelo y barba blancos y unos cincuenta años de edad. Operaba aprovechándose del descuido de sus víctimas y de la gran cantidad de gente que acude a la emblemática playa de A Lanzada.
Este tipo de hechos delictivos suelen producirse cada verano tanto en este como en otros arenales populares de las Rías Baixas, de ahí que la Guardia Civil decidiera intensificar la vigilancia en esas zonas.
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