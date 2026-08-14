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La grúa rescata un vehículo en A Illa antes de ser «devorado» por el mar

La conductora dejó el coche en la rampa de O Naval sin percatarse de que acabaría siendo afectado por la marea

Vehículo al que sorprendió la marea esta tarde en O Naval

Vehículo al que sorprendió la marea esta tarde en O Naval / FDV

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Adolfo Gago

A Illa

La grúa y la Policía Local de A Illa evitaron esta tarde que un vehículo acabase devorado por el mar en la rampa de O Naval, donde se encontraba estacionado. Los hechos tuvieron lugar sobre las 17.00 horas, cuando varios vecinos de la zona alertaron a la policía local de la presencia de un vehículo en la rampa de O Naval que estaba siendo alcanzado por la marea.

Los agentes se personaron en la zona y trataron de localizar a su propietaria.

El coche se encontraba en la punta del muelle de O Naval.

El coche se encontraba en la punta del muelle de O Naval. / FDV

Sin embargo, no lo consiguieron, recurriendo a una grúa que colabora de forma habitual con el Concello. La grúa consiguió retirar el vehículo antes de que el agua le acabase afectando a zonas delicadas como el motor.

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La propietaria del vehículo aparecería unos minutos después, haciéndose cargo del vehículo y del coste del enganche de la grúa. Lo ocurrido esta tarde es demasiado habitual cada verano en las trampas de O naval y O Campo, donde los visitantes del municipio acostumbran a estacionar en marea baja sin percatarse de que la marea acaba subiendo y puede acabar por afectar a su vehículo.

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