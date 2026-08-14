Cortegada, el lugar donde descubrir mariposas nocturnas

La Xunta de Galicia ha puesto en marcha, por primera vez, un programa de seguimiento de mariposas nocturnas o polillas en la isla de Cortegada, incluida en el Parque Nacional Illas Atlánticas. En este primer muestreo, llevado a cabo a inicios de verano, se registraron cerca de 130 ejemplares de más de 40 taxonomías distintas en una sola noche.

En el marco de esta iniciativa pionera en el Parque Nacional conviven dos objetivos claros. Por una parte, se pretende conocer la comunidad de polillas que habita en A Illa y, por la otra, construir una serie temporal de datos para evaluar el estado de sus poblaciones.

El trabajo se hace con dos trampas de embudo con luz led y batería autónoma, que tienen que estar separadas entre sí más de 50 metros y menos de un kilómetro, y estar situadas a más de 10 metros de obstáculos, de fuentes de luz artificial y de agua.Así, se instaló una zona en el sur de la isla, en un pinar abierto, y otra en el centro, en un bosque mixto de laurel, roble y pino, para cubrir en el muestreo los diferentes hábitats más representativos del espacio natural.

En un primer registro se contabilizaron un total de 127 ejemplares de polillas de más de 40 especies diferentes. Por zonas, en la trampa sur se registraron 57 ejemplares de 30 taxonomías, y en la central, 70 de 26. De estas taxonomías, 11 aparecieron de forma simultánea en las trampas, un solapamiento bajo que refleja la diferencia de hábitat entre las distintas localizaciones elegidas por los técnicos.

En los que respecta al funcionamiento de las trampas, estas se colocan al atardecer y se abren al amanecer, cuando la subida de la temperatura activa a las mariposas. Para llevar a cabo los muestreos, que se realizarán con una frecuencia de entre 15 y 30 días, de marzo a noviembre, son necesarias unas condiciones exigentes: la temperatura mínima tiene que ser de doce grados centígrados, tiene que haber poco o ningún viento y no llover durante toda la noche. Además, en cada visita se registran la temperatura, la velocidad del viento, el porcentaje de nubosidad y la fase lunar.

En la isla de Cortegada se lleva ya una década contando mariposas a través del programa Butterfly Monitoring Scheme (BMS), que se inició en julio de 2015 y que lleva contabilizado cerca de 2.665 ejemplares de 31 especies diferentes. Con esto, la lista de mariposas diurnas conocidas de la isla se elevó a 35.

De las polillas solo se tenían algunos registros anotados de paso durante esos censos, a pesar de que son uno de los grandes gremios de polinizadores nocturnos y superan ampliamente a las mariposas diurnas. Los técnicos no van a sacrificar ningún ejemplar registro en este nuevo programa, y todos los registros se incorporarán a la eBMS, la base de datos europea de lepidópteros.

Los lepidópteros son un grupo de interés para la conservación de la naturaleza y del que existen un gran número de especies, adaptadas a diversos hábitats y condiciones medioambientales. Muchos de ellos atraviesan un momento difícil en cuanto a su conservación, por lo que acciones de registro como la que se acomete en Cortegada son fundamentales para su conocimiento.

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Además, las mariposas y las polillas son un gran indicador medioambiental por su capacidad de informar del estado de los ecosistemas. Esto es posible gracias a su gran diversidad y dependencia de unas determinadas condiciones ecológicas. Lo mismo sucede con su ciclo vital que, compuesto por fases de huevo, oruga, crisálida y mariposa adulta, depende mucho de la meteorología y de la abundante presencia de plantas de las que alimentarse. Es por ello que, las variaciones que se registran en la abundancia de estas especies, reflejan importantes cambios y alteraciones medioambientales.