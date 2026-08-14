Calidad de las aguas
La contraanalítica permite reabrir O Campanario al baño
El Concello sostiene que el aumento de E. coli fue puntual y reclama mayor agilidad a la Xunta
La playa de O Campanario, en Bamio, reabrió este viernes al mediodía después de que una contraanalítica confirmase la normalidad de sus aguas. El arenal permanecía cerrado desde el miércoles, cuando el Concello recibió el aviso de que la muestra tomada el lunes presentaba niveles de E. coli superiores a los permitidos.
Los resultados confirman, según Ravella, que se trató de «un episodio puntual y de corta duración». El Servizo Galego de Saúde comunicó los datos por teléfono para agilizar la reapertura, ya que la notificación oficial puede tardar varios días.
El Concello volverá a reclamar a la Xunta un cambio del protocolo. Considera necesario evitar que las analíticas se demoren «dos o más días» y que un arenal permanezca cerrado más tiempo del necesario, especialmente en plena ola de calor y ante un largo fin de semana festivo.
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