Comienza la obra de mejora de la seguridad en el vial de Ousensa

El Concello de Vilanova comunicó ayer el inicio de las obras de mejora de la seguridad vial y reposición del firme en las carreteras provinciales de Vilanova-Ponte Arnelas y Baión- András, con una inversión de 1,2 millones de euros financiados por la Diputación.

Fuentes municipales explicaron que la actuación comprende algo más de 2.900 metros de longitud y que esta fase de inicio consiste en trabajos de saneamiento de los sobreanchos y la colocación de las redes enterradas para la recogida de pluviales en la EP-9703.

El plazo de ejecución es de seis meses y los trabajos previstos incluyen la reposición del firme, la mejora del drenaje superficial mediante la ejecución de cunetas transitables de hormigón en diferentes puntos, así como el entubado de cunetas para la instalación de una red de pluviales que permita una correcta evacuación del agua. También contempla la renovación y mejora de la señalización.

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El alcalde, Gonzalo Durán, acudió junto a otros ediles, el diputado Javier Tourís y técnicos y se mostró satisfecho porque el propósito es unir Caleiro, Tremoedo y András con el centro urbano.