Boogies de A Guarda gana el concurso de bandas emergentes del Ameixa Rock

El grupo Boogies se ha proclamado ganador del concurso de bandas emergentes del Ameixa Rock, que tendrá lugar el 5 de septiembre en Carril. Con esta distinción se suman al cartel de la cita.

La banda nació en A Guarda hace un año, está formada Hugo (bajo y voz), Germán (voz principal y guitarra eléctrica) y Brais (batería) y «su sonido bebe del punk, del rock and roll más crudo, del surf rock y del post-punk, con una identidad muy ligada a la costa y cantada siempre en gallego, pensada para el directo», explican en su web.

Desde la organización del festival carrilexo recordaron que esta iniciativa muestra su ánimo de «seguir apostando por el talento emergente y por la música de base, ofreciendo a las nuevas bandas la oportunidad de darse a conocer y compartir escenario con grupos consolidados».

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Así, estarán en el cartel junto a Bala, Festicultores, The Eskarallas y Storrentos, «en una jornada marcada por el rock, punk y la energía en directo», destacaron sobre esta nueva edición, que tiene lugar el 5 de septiembre con entrada gratuita y en un escenario único junto al mar.