Somos asegura que la represa del Umia carece de permisos municipales

Las obras de la represa del río Umia en Cabanelas, Ribadumia, continúan envueltas en la polémica. En este caso, Somos Ribadumia, tras solicitar informes sobre las autorizaciones que posee, se ha encontrado con que carece de permisos municipales para llevarse a cabo. Desde la formación que dirige Sergio Soutelo indican que «no es que no cuente con los permisos, es que ni se molestaron en solicitarlos o en comunicar el inicio de la obra».

Las obras de represa, entiende la formación, ha provocado daños importantes como la anulación de la zona de baño de Cabanelas a causa de la acumulación de tierra y problemas a las empresas turísticas que operan en el río, pero por si fuese poco, «David Castro, teniendo conocimiento de la obra y de la situación de la misma, hasta el punto de que firma un oficio donde confirma esta situación, no haya dado la orden de paralización que legalmente está obligado a dar».

Desde la formación recuerdan que Castro llegó a declarar que la represa «no se podía autorizar por su incompatibilidad con el PXOM, asegurando que se opondría a la obra. No fue así, no presentó alegaciones ni movió un dedo, y ahora, con la obra en marca, sigue mirando hacia otro lado hasta el punto de permitir que se realice sin los pertinentes permisos municipales».

No resulta nueva esta situación para Somos, ya que contaría con ciertos paralelismos con lo sucedido en una nave próxima al polígono da Grenla, que «sigue operativa a pesar de su manifiesta ilegalidad, con el silencio cómplice de David Castro, que no duda en exigir a cualquier vecino mil papeles y pago de tasas para mover un poste, pero luego permite que empresas y personas amigas actúen con total impunidad».

Soutelo ya presentó un escrito en el Concello requiriendo a Castro para que actúe como corresponde a su cargo y paralice la obra, canto menos, hasta que cuente con los permisos necesarios, solicitando además informes técnicos que amparen esa represa dentro del PXOM. La formación también está analizando posibles acciones legales, dado que «es inaceptable que un alcalde evite cumplir con sus obligaciones o que favorezca desde su cargo a unas determinadas entidades o personas».

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El objetivo d ela construcción de la represa es garantizar el suministro de agua a la urbanización d ela isla de A Toxa, evitando así que puede verse afefctada por el agua salada en pleamar, pero su construcción está causando un importante descenso de caudal río abajo.