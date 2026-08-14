Otro árbol de Nobel para O Salnés

Los jardines del Pazo Quinteiro da Cruz, en Ribadumia, suma otro árbol de Nobel. Hace unos días, la viúda de José Saramago, Pilar del Río, plantó un olivo procedente de las tierras portuguesas que vieron nacer al ilustre escritor, sumándose a la huella dejada por Cela y por otras importantes personalidades del mundo de la cultura, como Nélida Piñón, Premio Príncipe de Asturias.

El nacimiento de este vínculo también viene de la tierra que tanto da a los vecinos de OSalnés: el albariño. Y es que su propietario, Pedro Piñeiro, también es Canciller del Capítulo Serenísimo do Albariño y estos días desveló que el Nobel luso iba a ser investido Cabaleiro de la orden en el año 2010.

Cuenta que las gestiones se iniciaron en enero de aquel mismo año con él y su esposa y «aceptó la investidura, coordinándose su presencia con gran satisfacción para el primer domingo de agosto en Cambados, como manda la tradición, pero el destino impidió que vienese», añade Piñeiro, recordando que falleció unos meses antes, en ju nio.

Sin embargo, el Capítulo quería seguir contando con este embajador de altura y este año concedió una de sus máximas distinciones, el Albariñense de Honra, a la Fundación La Balsa de Piedra de José Saramago.

Así que no faltó su presidenta, la viuda del literato, acompañada de su hermana María Del Río, directora de la casa museo de Lanzarote.

Relata Piñeiro que el lugar elegido para que el ejemplar crezca fue junto a una gran piedra, emulando el título de una de las novelas del portugués. Una placa conmemorativa dará cuenta de a quién representa en este jardín de Ribadumia que rebosa excelencia.

Yes que no muy lejos crece el boj del Nobel gallego; el jacaranda de Piñón; el roble de Manuel María; las camelias que la pionera en la gestión cultural e historiado del arte Carmensa de la Hoz o el pino de Figueira Valverde y Álvaro Cunqueiro. «Y otros muchos escritores y poetas que, en este jardín de sentidos y de poetas, que decía Nélida Piñón, dejan esta huella permanente en O Salnés», añadió Piñeiro, que ejerció de anfitrión junto a su mujer Verónica.

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Su primera visita fue en enero, para perfilar el homenaje, y además, justo en el Día das letras Galegas.