Cultura
Ana Moura clausura los Xoves de Códax
La artista portuguesa protagonizó la última de las cinco citas del ciclo
La XIII edición de Os Xoves de Códax llegó ayer noche a su fin con la actuación de Ana Moura, una de las grandes voces de la música portuguesa contemporánea, que puso el broche de oro a cinco semanas de música y encuentros en la terraza de Bodegas Martín Códax.
La artista protagonizó una noche en la que el fado dialogó con nuevas sonoridades, combinando tradición y modernidad. Su actuación sirvió para despedir una nueva edición de un ciclo que ha vuelto a reunir al público alrededor de la música, el vino y el paisaje de la ría de Arousa.
Esta edición de Os Xoves de Códax ha estado marcada por la solidaridad, al igual que las anteriores. Desde su nacimiento, el ciclo vincula cada concierto con una causa social, haciendo que la recaudación de las entradas contribuya con diferentes colectivos. La cita de ayer se celebró a beneficio de Igaxes, una organización sin ánimo de lucro que lleva 25 años trabajando con la infancia, los jóvenes y las familias en situación de riesgo de exclusión social en Galicia.
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