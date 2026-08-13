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Viticultura

La Xunta mejora la competitividad de tres bodegas de O Salnés

Las empresas vitivinícolas recibirán más de 800.000 euros para impulsar sus inversiones en la elaboración y la comercialización del vino

Visita de Pablo Fernández a las dependencias de la bodega meañesa Vionta.

Visita de Pablo Fernández a las dependencias de la bodega meañesa Vionta. / FDV

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R. A.

Meaño

Tres bodegas de Meaño recibirán más de 800.000 euros de la Xunta para impulsar sus inversiones en la elaboración y comercialización del vino.

Así lo apuntó el delegado territorial de la Xunta en Pontevedra, Pablo Fernández, en su visita a las dependencias de la bodega Vionta. Esta bodega ha sido beneficiaria de más de 116.000 euros, que sirven para reforzar su capacidad y competitividad dentro del sector vitivinícola gallego.

Estas aportaciones permiten a las empresas del sector acometer actuaciones de modernización y mejora de sus instalaciones y equipamientos, así como avanzar en la incorporación de nuevas herramientas y procesos que favorezcan su competitividad.

Durante la visita, el delegado puso en valor el peso del sector vitivinícola en la economía de O Salnés y destacó el papel de las bodegas y de los viticultores en la conservación del paisaje, en la dinamización del rural y en la proyección de los productos gallegos.

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Fernández salientó el compromiso de la Xunta con el sector y aseguró que «apoyar las inversiones de nuestras bodegas es también apostar por la modernización del rural, por la creación de empleo y por un sector estratégico para la economía y para la identidad de Galicia».

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