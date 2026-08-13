Ravella potencia la iluminación y adecenta e incrementa el número de bancos en espacios públicos

El Concello de Vilagarcía está realizando mejoras en el mobiliario urbano y la iluminación en parques y plazas públicas: Xoán XIII, capilla de San Roque y A Xunqueira y Doutor Fleming.

Los operarios de Obras y de Electricidade acometen los trabajos que, en los dos primeros lugares, consisten en la limpieza y posterior pintado de los bancos, así como en el arreglo de otras pequeñas deficiencias en la zona.

En A Xunqueira y Doutor Fleming se mejoró la iluminación, una cuestión solicitada por los usuarios, siempre según Ravella. En el primer caso se colocaron seis nuevas torres con varios focos para mejorar la iluminación general del parque, especialmente la de las áreas infantiles y las canchas deportivas.

También se colocaron más elementos de luz bajo la pérgola de transición entre los espacios de juegos infantiles y en los próximos días se colocará una torre más. De este modo, «se facilita que los niños puedan divertirse sin problema en el lugar cuando anochece, especialmente en estas calurosas noches de verano».

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En cuanto a los jardines, el gobierno local indica que la «principal problemática» era que el crecimiento de las copas de los árboles acababa ocultando los focos. Para resolverlo se recortó la altura de los postes y se incrementó la potencia de los focos, todos de tecnología led, «con lo que ya no quedan zonas oscuras por la noche». Además, en este espacio de recreo también está prevista la limpieza de los bancos y el cambio de las papeleras. Además, se van a colocar seis nuevos bancos para dar respuesta a peticiones verbales realizadas por los vecinos al alcalde, Alberto Varela.