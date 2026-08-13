Ravella moderniza el Camiño de Renza y la travesía de Nogueirido con 130.000 euros provinciales

La mejora del Camiño de Renza ya será pronto una realidad. La Diputación de Pontevedra le aprobará mañana al Concello la financiación solicitada para este proyecto y la correspondiente a la pavimentación de la travesía de Nogueirido, en Bamio. Una inyección de 130.000 euros procedentes del Plan +Provincia y que hoy reunió al alcalde, Alberto Varela, y al diputado Javier Tourís en la ciudad.

El regidor detalló que en cuanto tengan la confirmación, sacarán a licitación estas obras. En el caso del vial de Sobrán, ya lo habían anunciado hace más de un año y consistirá en la renovación de la capa de rodadura en un tramo de casi un kilómetro, además de la colocación de elementos de drenaje, el pintado de la señalización y la instalación de cuatro badenes reductores de velocidad.

Fue en este acceso donde desembarcó la comitiva de autoridades. El asfalto agotó hace tiempo su vida útil y presenta baches y hendiduras. Cuando esté rematado, la mejora conectará con anteriores ejecutadas por el Ayuntamiento en las calles Sobrán y Canto, así como la que está terminando en la de Faxilde, «configurando un trayecto seguro y en perfecto estado para la circulación desde la avenida de Vilanova», explicaron desde el gobierno local.

En el caso de la travesía ubicada en Bamio, las mismas fuentes destacaron que son solo 50 metros, pero de relevancia porque se va a asfaltar un camino que ahora es de tierra, «lo cual complica el acceso a las viviendas situadas en la zona», según explicó el alcalde.

Este también recordó que estas intervenciones forman parte del «firme compromiso» de su Ejecutivo con el rural. «En actual mandado ejecutamos 64 actuaciones de mejora de la red viaria en las parroquias y de la periferia, lo que supone que, siete de cada diez euros que invertimos en el Concello se destinan a obras en el rural», detalló.

Varela también avanzó que están a punto de adjudicar las obras de Esperanza y en proceso de licitación del ensanche y construcción de aceras en Aquilino Iglesias, además de estar ejecutando la humanización de Vicente Risco y la mejora de Bouza de Abaixo.

Asimismo, agradeció la colaboración de la Diputación:«Su función es apoyar a los Concellos y la mejor forma de hacerlo es esta, permitiendo a las administraciones locales disponer de fondos para financiar los proyectos que nosotros mismos propongamos, puesto que somos los que mejor conocemos las necesidades de nuestros pueblos y ciudades».

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«Estamos para dar respuesta a las demandas de los Concellos , que puedan hacer realidad proyectos que mejoran la calidad de vida de sus vecinos», apuntó el diputado Tourís. Así, recordó que el Plan +Provincia 2026-2027, con el que se financian las obras, destinarán un total de 2,6 millones de euros, sumando las cuatro líneas de 2026 y la 1 de 2027, a la que este año se puede acceder anticipadamente.