La ONCE reparte 815.000 euros en O Grove con el Cupón Diario del Eclipse

El Cupón Diario de la ONCE del 12 de agosto, dedicado al Eclipse, ha dejado 815.000 euros en O Grove, donde se vendió el cupón agraciado con el premio mayor de 500.000 euros, además de otros nueve boletos premiados con 35.000 euros cada uno.

Los cupones fueron distribuidos en el municipio pontevedrés por María Isabel Turnes, vendedora de la ONCE desde hace seis años y que celebra así el premio más importante que ha repartido hasta la fecha.

«Alguien se va a levantar hoy con una alegría, madre mía. El eclipse lo he dado yo», festejó Turnes al conocer la noticia, según declaraciones difundidas por la ONCE. La vendedora recordó además que recientemente se había quedado «a un número» de repartir el bote del Eurojackpot y que tenía la sensación de que un premio importante «se acercaba» para sus clientes. «Esto sí son buenas noticias», añadió.

El sorteo ha repartido en total más de 1,8 millones de euros en cinco comunidades autónomas. Además de los 815.000 euros entregados en Galicia, el Cupón Diario dejó 420.000 euros en Cataluña mediante doce boletos premiados: seis vendidos en Granollers, cinco en Vic y uno en Lleida.

Noticias relacionadas

En la Comunidad Valenciana se repartieron otros 350.000 euros, correspondientes a un cupón vendido en Valencia y nueve en Alzira. Aragón recibió 175.000 euros a través de cinco boletos premiados, mientras que en Andalucía se distribuyeron 105.000 euros, con dos cupones agraciados en Ubrique y otro en Jerez.