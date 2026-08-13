La obra del pabellón de San Tomé de Cambados empieza y simultaneará el uso

La reforma del pabellón del CEIP San Tomé empezará la próxima semana y la ejecución coincidirá con el nuevo curso, así que influirá en algunos de los usos escolares. Y en cuanto al resto, el Concello estima que será posible compatibilizar algunas de tarde y durante el fin de semana.

Con todo, su pretensión es generar las menores molestias posibles a los usuarios de esta comunidad y a la de los clubs autorizados a emplear las instalaciones municipales.

Los trabajos tienen que estar terminados el 31 de septiembre para cumplir con las condiciones de concesión del dinero, pues los financia en su totalidad con el II Plan Extraordinario de Infraestruturas Deportivas de la Diputación de Pontevedra.

Un total de 147.000 euros que ejecutará la concesionaria Padinsa Salnés, elegida por presentar la mejor oferta, empezando por una rebaja de 13.600 en el precio de licitación. Según el alcalde, Samuel Lago, el director de obra estará en contacto con la dirección del colegio de San Tomé y otros usuarios para coordinar las posibilidades de utilización.

Ve posible la compatibilidad, por lo menos en determinados momentos, dado el tipo de intervenciones contempladas, de reforma de los baños, vestuarios... Y además, se desarrollarán en horario de mañana, quedando libres las tardes y los fines de semana.

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A mayores de lo dicho, se instalarán nuevas puertas abatibles, se sustituirá la actual de emergencias por otra con barra antipánico, se van a colocar asientos amarillos y azules de apoyo lumbar en la grada de hormigón, además de hacer cuatro zonas de escaleras con barandilla para mejorar el acceso. Asimismo, se pondrán puertas correderas de chapa de acero cerrando el hueco existente ahora en la pared lateral opuesta a la grada, generando así un espacio de almacenaje, y también un cerramiento en los huecos superiores de los parámetros laterales. Otra idea planteada en su día era dotarlo de una cortina separadora motorizada para simultanear actividades.