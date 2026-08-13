Remodelación
Monte Redondo pone fin a las obras en los campos de fútbol de Vilanova
La localidad tendrá renovados sus cuatro campos cuando finalicen los trabajos en Corón
A. Gago
Vilanova tendrá renovado el césped de sus cuatro campos de fútbol después de que se hayan iniciado las obras del campo de Monte Redondo, en Corón. Los trabajos que se están desarrollando en Monte Redondo incluyen el desmontaje del césped actual y del equipamiento deportivo, la limpieza del sistema de drenaje, la instalación de un nuevo césped artificial de última generación y la posterior montaje del nuevo equipamiento.
La actuación cuenta con un plazo de ejecución de un mes y con un presupuesto total de 581.238 euros para tres actuaciones: las que se están realizando en este campo, las ya rematadas en Monte da Lomba en San Miguel de Deiro y las que comenzarán en el pabellón. De este presupuesto participa la Xunta de Galicia con una aportación del 50%, la Diputación de Pontevedra y el Concello. Las obras fueron visitadas esta semana por el alcalde de Vilanova, Gonzalo Durán.
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