Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Eclipse solar GaliciaAutocaravanas VigoHospitalización a domicilioEmisiones incendiosTorallaÓscar Pereiro
instagramlinkedin

Remodelación

Monte Redondo pone fin a las obras en los campos de fútbol de Vilanova

La localidad tendrá renovados sus cuatro campos cuando finalicen los trabajos en Corón

Monte Redondo contará en breve con nuevo césped artificial. | FDV

Monte Redondo contará en breve con nuevo césped artificial. | FDV

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

A. Gago

Vilanova

Vilanova tendrá renovado el césped de sus cuatro campos de fútbol después de que se hayan iniciado las obras del campo de Monte Redondo, en Corón. Los trabajos que se están desarrollando en Monte Redondo incluyen el desmontaje del césped actual y del equipamiento deportivo, la limpieza del sistema de drenaje, la instalación de un nuevo césped artificial de última generación y la posterior montaje del nuevo equipamiento.

La actuación cuenta con un plazo de ejecución de un mes y con un presupuesto total de 581.238 euros para tres actuaciones: las que se están realizando en este campo, las ya rematadas en Monte da Lomba en San Miguel de Deiro y las que comenzarán en el pabellón. De este presupuesto participa la Xunta de Galicia con una aportación del 50%, la Diputación de Pontevedra y el Concello. Las obras fueron visitadas esta semana por el alcalde de Vilanova, Gonzalo Durán.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents