Valga marida mejillón, anguila y porco celta en su primer showcooking del Agosto Gastronómico

Los fogones de la Casa da Caña se encendieron el pasado martes con el primer showccoking del Agosto Gastronómico 2026, en el que la caña tradicional de Valga subió un poco más los grados de una calurosa tarde.

El chef, Álex Iglesias ofreció una sesión de cocina en directo, en la que elaboró tres platos salados y uno dulce empleando el aguardiente local como ingrediente para dar sabor y aroma a las salsas. Los productos gallegos con sello de calidad elaborados fueron porco celta, mejillón, castañas y miel de Galicia. Tampoco faltó la anguila.

Se trató de platos sencillos, con ingredientes que las personas asistentes puedan reproducir en sus hogares y con el objetivo de acabar con la falta de costumbre de emplear la caña en la cocina.

El chef lamentó que, mientras otros licores y destilados tienen uso culinario consolidado, el aguardiente todavía ocupa un lugar más reservado en el recetario a pesar del amplio abanico de sabores que ofrece, desde la pureza de la caña blanca hasta los sabores dulces de la tostada, pasando por los aromas herbales y afrutados de aguardiente de hierbas.

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Los próximos showcookings se celebran el domingo 23 a las 13.00 horas, y el martes 25 a las 21.00. Serán una sesión de coctelería con caña del país y una sesión culinaria con anguila. La inscripción se abre el lunes.