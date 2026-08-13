Inmovilizan una bici eléctrica y denuncian a un conductor por ir a contramarcha en Vilagarcía

La Policía Local de Vilagarcía registró ayer varias incidencias en las que se denunció y abrieron diligencias contra tres conductores, uno de ellos por un delito contra la seguridad vial.

En este caso, se trató del conductor de un ciclomotor que circulaba en dirección contraria por la calle San José y al que además, en un cacheo superficial, se le encontraron 35 gramos de hachís en la cartera.

Según los agentes, la denuncia se sigue por un presunto delito contra la seguridad vial contra este varón de 56 años al que una patrulla le dio el alto al sorprenderlo en plena contramarcha.

Sin carné

Por otra parte, el cuerpo municipal también inmovilizó una bicicleta eléctrica en Laureano Gómez por considerarse un ciclomotor, ya que su conductor circulaba sin hacer uso de los pedales asistidos, con lo cual se considera el segundo vehículo.

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Siempre según las mismas fuentes, en otra intervención, la policía vilagarciana también denunció a un conductor que manejaba un coche sin permiso de conducir y dio positivo indiciario en la prueba de presencia de drogas en el organismo.