A Illa prueba a criar ostra para introducirla en sus bancos marisqueros

El plan de preengorde que lleva más de un año utilizando A Illa para especies como la japónica, la babosa o la fina va a experimentar una nueva incorporación, la ostra. El pósito va a recibir una pequeña cantidad de individuos de esta especie de cinco milímetros y va a intentar realizar una prueba sobre su posible productividad para el marisqueo a flote. Así, instalará esa ostra en un par de las jaulas con las que cuenta en los pantalanes de la tercera lista y comprobará si su crecimiento es similar al que está experimentando la almeja. Una vez superada esa fase, el pósito trasladará la ostra a una playa todavía por determinar en la que se hará un seguimiento de su crecimiento y de si podría convertirse en una especie objetivo para su explotación y para ampliar las rentas de las mariscadoras, recurriendo a solicitar a la Consellería do Mar un Plan Experimental de explotación.

El patrón mayor de A Illa, Juan José Rial Millán, apunta que «lo que queremos hacer es una prueba para comprobar si es factible su explotación y si puede ser una especie rentable para nosotros, y para ello, tenemos que analizar como será su adaptación a las jaulas, cuál será su crecimiento, qué trabajo debemos realizar para que salga adelante y como se aclimatará a las playas entre otras cuestiones». Millán es optimista con esta iniciativa, sobre todo, porque recuerda que «ya existió hace años un plan para la explotación de la ostra en las playas de A Illa, por eso estaríamos dispuestos a elaborar un plan de explotación si fuese necesario, ya que nuestro objetivo es ampliar y mejorar los recursos para que no sean solo las almejas los únicos ingresos para las mariscadoras». La cantidad que se va a emplear en este experimento «es muy pequeña, pero servirá para ver la evolución de la especie».

Millán está muy satisfecho con el resultado que está ofreciendo el preengorde de almeja en los pantalanes de A Illa, una actividad que ha permitido ir garantizando siembra de almeja para los bancos marisqueros de A Illa. Esa zona, que comenzó con 15 metros de instalación, se ha ampliado recientemente en treinta metros más en el pantalán lo que va a suponer «para nosotros un importante abaratamiento de costes, ya que podemos comprar semilla de un tamaño no superior a los cinco milímetros, y ver como en unos meses en ese lugar alcanza entre 15 y 20, lista para sembrar en los bancos marisqueros». En esas jaulas, dependiendo de la especie o de su crecimiento, suelen estar entre cinco y seis meses antes de acabar regenerando una playa.

Una de las cuestiones más importantes de este proyecto es que «apenas se registra mortandad, sobre todo en especies como la japónica o la fina, lo cual es una gran noticia para el sector». Las mariscadoras se encargan de limpiar de forma periódica las jaulas, especialmente durante el verano, «cuando acumulan más residuos, pero también cuando las semillas crecen a una mayor rapidez». Es más, además de la ostra, no se descarta que la cofradía pueda probar con otras especies para analizar su crecimiento y cuál sería su rendimiento en las jaulas.

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El sistema, que A Illa importó de Portugal, se basa en el uso de jaulas de engorde suspendidas en el pantalán de O Xufre, una solución técnica que permite mantener la almeja en la columna de agua, donde existe mayor disponibilidad de alimento natural. Las jaulas permiten una circulación constante de agua marina, un control preciso de la densidad, facilitan su limpieza y clasificación, así como garantizan la protección frente a depredadores o posibles alteraciones de los fondos. Con esta iniciativa, A Illa de Arousa se posiciona como referente en innovación aplicada al marisqueo, combinando conocimiento técnico, experiencia profesional y respeto por el equilibrio del medio marino.