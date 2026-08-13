Costa Feira aclara que cumple la legalidad en materia de ruidos

Ante las quejas de vecinos de la zona por el supuesto ruido nocturno de los conciertos del Costa Feira, los responsables del Festival aclaran que cumple en todo momento con la legalidad vigente en materia de ruido, aforo y horarios. Cuentan con un estudio acústico específico que acredita el cumplimiento de la normativa y, además, la Policía Local de Sanxenxo constata cada noche la situación y el correcto funcionamiento del recinto. A día de hoy, no consta ninguna denuncia presentada contra Costa Feira en relación con estos aspectos, ya que no se ha producido ningún hecho que suponga un incumplimiento de la normativa vigente.

Por ello, creen que es necesario matizar las críticas del grupo de vecinos de Meaño, ya que «no reflejan la realidad del evento». Costa Feira desarrolla su actividad dentro del marco legal establecido, cumple íntegramente con la normativa aplicable y realiza un seguimiento constante de todas las medidas necesarias para garantizar el correcto funcionamiento del festival y la convivencia con su entorno, insisten sus responsables.

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Mantienen, además, un firme compromiso con la zona y con sus vecinos, e insisten en que el festival «se ha consolidado como un importante motor cultural, turístico y económico para la comarca de O Salnés». El festival genera actividad para la hostelería, el comercio, los alojamientos y otros negocios locales, atrae visitantes y contribuye de forma directa a la promoción y dinamización económica del entorno gracias a su espectacular cartel musical.