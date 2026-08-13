CIG denuncia un accidente laboral en la residencia de Ribadumia por temperaturas «ilegales»

Las delegadas de CIGen el comité de empresa de la residencia de mayores de Ribadumia aseguraron ayer que una gerocultora tuvo que ser «evacuada de urgencia» el miércoles en ambulancia, «tras sufrir un severo golpe de calor derivado del sobreesfuerzo físico que supone levantar y movilizar a personas residentes bajo condiciones de estrés térmico inasumibles».

Consideran que se trata de un «grave accidente laboral» que «lejos de ser un hecho aislado o accidental es una consecuencia directa de la pasividad, negligencia y mala gestión de la dirección de la empresa», dicen respecto a Domus Vi.

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Y es que relatan que llevan semanas «alertando ante la empresa y las autoridades que el personal está soportando temperaturas extremas e ilegales». Asimismo destacan que «la mayor indignación» de los trabajadores es que sucedió tras una visita de Inspección de Trabajo que, según CIG, había sido alertada de esto y de «sobrecarga de trabajo de las gerocultoras». Así las cosas, exigen a la Xunta y a esta autoridad una «intervención inmediata, contundente y sancionadora contra la empresa antes de tener que lamentar una desgracia».