Más de un centenar de personas inauguran las Mañás de Terraceo III

Más de un centenar de personas inauguraron la tercera edición de Mañás de Terraceo, la iniciativa del Obradoiro de Hostalería do Salnés en el que los alumnos ponen en practica lo aprendido y dan a conocer su trabajo a la sociedad, incluso con posibilidades de demostrar su valía en una futura salida laboral.

Además, se trata de una iniciativa solidaria, pues los asistentes hacen una aportación económica voluntaria que se destina a la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC). El arranque fue de desayunos saludables, con diferentes elaboraciones gastronómicas y de bebidas elaboradas por los estudiantes de cocina guiados por sus maestros. Por su parte, los del módulo de sala realizaron las tareas propias del servicio.

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No faltaron autoridades como la vicepresidenta de la Mancomunidade do Salnés, impulsora de este programa, Sabela Fole; el delegado de la Xunta Pablo Fernández y concejales de Sanxenxo, entre otras. La próxima cita será los días 19 y 26 con aperitivos y es posible anotarse en el número 658 989 002.