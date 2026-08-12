Vilagarcía prohíbe el baño en la playa de O Campanario por contaminación fecal

El Concello de Vilagarcía ha prohibido temporalmente el baño en la playa de O Campanario al haberse detectado niveles de E. coli superiores a los permitidos. El episodio microbiológico responde al muestreo tomado hace dos días, el lunes 10 de agosto, por el que «es de esperar que los índices ya hayan regresado a la normalidad hoy», indican desde el gobierno local.

No obstante, decidieron establecer la medida por precaución y «hasta que este extremo sea confirmado a través del preceptivo contraanálisis. Así, el Servicio Municipal de Emerxencias ha colocado los correspondientes carteles en el arenal de Bamio e izó la bandera roja para advertir de la situación a los usuarios.

Según la página web de la Consellería de Sanidade, ese control realizado el lunes, el recuento de esta bacteria de procedencia fecal por cada volumen de muestra dio un valor mayor a 2.500.

Desde Ravella indican que, aunque los resultados se refieren al estado que tenían las aguas hace dos días, la notificación oficial del control todavía no les ha llegado. No obstante, notan un cambio tras numerosas quejas anteriores -de años- por la forma de notificar los avisos de la Consellería de Sanidade, pues «en esta ocasión, el aviso del Sergas fue adelantado telefónicamente al alcalde, Alberto Varela, a las 13:30 horas de hoy».

De hecho, el regidor agradece el cambio en el protocolo y confía en que «sea el primer paso para que la Xunta continúe modificando y agilizando el procedimiento, ya que de poco sirve cerrar una playa por un episodio contaminante 48 horas después de que se haya producido», recuerda.

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No es el primer episodio de contaminación microbiológica que sufren las playas de Vilagarcía este verano. El pasado junio hubo otro en la playa de O Preguntoiro y el pequeño arenal de Canelas, en Vilaxoán, también registró otro en julio.