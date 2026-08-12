El sonido del Costa Feira dificulta el descanso nocturno a los vecinos

Malestar en Meaño por efectos colaterales que los vecinos sufren de noche por al alto sonido de los eventos Costa Feira en el limítrofe polígono de Nantes. Y es que, en sesión discoteca, el Bulla, afincado en ese recinto, que toma el relevo tras los conciertos, y prolonga la fiesta hasta pasadas las 5:30 de la madrugada llegando al filo 6:00.

La disposición geográfica provoca que las parroquias de Lores y Meaño, junto con los lugares cercanos de Dadín, Viliquín y Abuín en Dena, sean las zonas más damnificadas en este entorno rural. Así, diversos vecinos han denunciado los hechos que vienen padeciendo en sus hogares, dificultando el sueño y el descanso, y con tal motivo, unos han hecho comunicando la situación a la policía local de Sanxenxo, y otros han contactando con este medio para dejar constancia de esta denuncia social. Mismo un vecino de Meaño reconoce que la pasada semana su hija “tuvo que recurrir a tapones en sus oídos para dormir”.