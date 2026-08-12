Quejas
El sonido del Costa Feira dificulta el descanso nocturno a los vecinos
En Meaño y Lores, los veicnos han denunciado ante la Policía Local
Malestar en Meaño por efectos colaterales que los vecinos sufren de noche por al alto sonido de los eventos Costa Feira en el limítrofe polígono de Nantes. Y es que, en sesión discoteca, el Bulla, afincado en ese recinto, que toma el relevo tras los conciertos, y prolonga la fiesta hasta pasadas las 5:30 de la madrugada llegando al filo 6:00.
La disposición geográfica provoca que las parroquias de Lores y Meaño, junto con los lugares cercanos de Dadín, Viliquín y Abuín en Dena, sean las zonas más damnificadas en este entorno rural. Así, diversos vecinos han denunciado los hechos que vienen padeciendo en sus hogares, dificultando el sueño y el descanso, y con tal motivo, unos han hecho comunicando la situación a la policía local de Sanxenxo, y otros han contactando con este medio para dejar constancia de esta denuncia social. Mismo un vecino de Meaño reconoce que la pasada semana su hija “tuvo que recurrir a tapones en sus oídos para dormir”.
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