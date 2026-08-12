Sanciones «de pega» y juegos para aprender seguridad vial en Ribadumia

La Escola de Verán de Ribadumia combina diferentes actividades para que, mediante el ocio, los usuarios también aprendan. Ha sido el caso de la iniciativa realizada ayer;una jornada en la que conocieron y pusieron práctica las principales normas de comportamiento y seguridad vial para los usuarios de las carreteras.

Fuentes municipales explicaron que los menores participantes en este programa, instalado en la casa de cultura de Lois, empezaron creando sus propios elementos de señalización para crear un circuito lo más realista posible en el que practicar las principales normas. Así, elaboraron señales y semáforos y también diseñaron la trayectoria de los recorridos.

Abordo de patinetes, bicicletas, patines y otros vehículos, los participantes recorrieron el circuito respetando señales y directrices. Además, la actividad contó con un pequeño sistema de «sanciones» integrado en el propio juego.

Las monitoras, convertidas en personal de seguridad, señalaban las infracciones y explicaban a los niños qué habían infringido y porqué era importante respetar la norma.

Así, por ejemplo, aquellos que no se detenían ante un paso de cebra recibían la correspondiente sanción educativa y podían continuar después de identificar dónde se había cometido el error.

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Con esta actividad, el Ayuntamiento «continúa incorporando a la programación de la Escola de Verán propuestas que combinan el ocio y la diversión con el aprendizaje, acercando a los más pequeños conocimientos y hábitos importantes para su día a día».