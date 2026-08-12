Ravella autoriza 47 barras exteriores para la Festa da Auga y deniega seis

El Concello de Vilagarcía ha autorizado la instalación de barras exteriores para la Festa da Auga a 47 locales y ha denegado seis solicitudes por incumplir uno o varios requisitos de las bases. Así figura en la resolución de Alcaldía firmada ayer tras evaluar las 53 peticiones.

La cifra de autorizados es similar a a años anteriores y entre los motivos de denegación se han rechazado casos como el de un bar con una suspensión de actividad en vigor; que la licencia municipal está otorgada a una persona diferentes al solicitante; que la ubicación es en una playa y, según las bases, estos permisos son para vía pública, y también que no se contempla la instalación de un aseo en el exterior, una condición introducida el año pasado.

La resolución firmada por el regidor, Alberto Varela, contempla estas cuestiones y repasa los condicionantes a los que quedan sometidas las autorizaciones. Todo esto puede consultarse en el tablero de anuncios de la sede electrónica, en vilagarcia.gal, y contra la decisión cabe interponer recurso de reposición ante la propia administración.

Pero la celebración ya es este fin de semana. Por recordar algunos requisitos más, las barras deberán instalarse a partir de las 22:00 horas del día 15 de agosto -el obligado baño ya al mediodía- y estar completamente recogidas antes de las 18:00 horas del 16, dejando totalmente libre el espacio para permitir actuar a los servicios de limpieza.

Solo podrán ocupar el ancho de la fachada del establecimiento y no podrán separarse más de dos metros de ella, dejando totalmente libre los acceso al interior del local y sin impedir la circulación de los peatones.

Además, deberán cumplir con los límites de emisiones sonoras recogidos en la Ordenanza municipal de ruidos y vibraciones y tendrán que tener subscrito un seguro de responsabilidad civil que cubra cualquier daño derivado de la instalación y de la actividad de las barras.

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Los responsables deberán tener toda la documentación a mano y, en caso de incumplir, se le revocaría el permiso.